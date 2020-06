“¿Pueden creer que en pleno 2020 haya personas en la industria que me han sugerido no hacer este video y que me quede callado?, pretendiendo que no soy lo que soy porque sólo así tendré éxito...”, denunció el cantante, asegurando que varia gente trató de persuadirlo para que no hablara de su orientación sexual porque, supuestamente, el público no iba a aceptarlo.