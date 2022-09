Cantante Michael Bublé dice que su carrera sería más exitosa si no tuviera esposa ni hijos

Michael Buble está con Luisana Lopilato desde el 2008. (Natacha Pisarenko)

El cantante Michael Bublé asegura que su carrera sería aún más exitosa si no tuviera esposa ni hijos.

Papá de Noha (9), Elías (6), Vida (4) y Cielo (3 semanas), Michael Bublé es pareja de Luisana Lopilato desde el 2008, con quien se casó en el 2011 y aunque le va muy bien en su carrera artística, el canadiense aseguró que le hubiera ido mejor si siguiera soltero.

Fue en el podcast “That Gaby Roslin” donde el cantante canadiense, hizo un balance entre su vida personal y profesional.

“Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”, comenzó.

Para sorpresa de muchos, él coincidió con la cita que hizo de su representante y explicó: “No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”, según Infobae.

Entonces dio un ejemplo para dar cuenta de lo que dijo y de cómo las veces que pudo, eligió estar con su familia en lugar de ir de gira.

“Desde que llegué al Reino Unido para hacer promoción, tuve que tomar la decisión de dónde pasaría el tiempo, y eso probablemente no fue bueno para los números de las listas en Italia, Holanda podría haber sido mejor, eso es lo que quiero decir.

“Mi mánager siempre me dice, ‘no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas?’. Y, por supuesto, para mí ha sido difícil”, agregó el intérprete de temas como “It’s a beautiful day” o “I’ll never not love you”.