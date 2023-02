Cantante nacional ahora está animando a los manudos en el estadio

El cantante Johan Estrada es el encargado ahora de animar a la afición manuda en el estadio previo a cada partido. Cortesía

Desde el presente torneo nacional hay una nueva voz animando en el estadio Alejandro Morera Soto, lo que ha dejado a muchos seguidores sorprendidos.

Bueno, ni tan nueva, porque los manudos ya la han escuchado, pero en las canciones de la banda rojinegra 11/4, la misma que le hizo un tema especial al Capi Bryan Ruiz para su despedida.

Se trata del cantante Johan Estrada, quien es el nuevo animador de los partidos de la Liga, tanto de los hombres como de la femenina. Él es el vocalista de la banda que hace referencia al 11 de abril y que debutó para el día del liguismo, en 2017.

El alajuelense dijo sentirse muy contento con esta nueva tarea que le encomendó el club rojinegro, pues además de ser manudo de corazón, le gusta mucho la animación y está encantado con el buen rendimiento que está teniendo el equipo en este torneo.

Johan es el vocalista de la banda manuda 11/4. Cortesía

“La Liga quería un cambio y como cuando cantamos con la banda en las actividades de la Liga me reciben bien, o sea, ellos vieron que conectaba bien con la gente, este torneo me lo dieron a mí”, comentó.

El artistas agregó que está como loco con su función de animar a la afición, porque así como muchos de los que van a los partidos, él “sueña, come y vive” por el equipo desde que estaba niño.

Johan es tan fiebre que ya nos adelantó que próximamente se tatuará el escudo manudo, porque su amor al equipo es para la eternidad.

El cantante dice estar cumpliendo un sueño porque él se considera manudo de corazón. Cortesía

Banda manuda 11/04 lanzó en la despedida de Bryan Ruiz su sencillo dedicado al Capi

Le desea solo lo mejor

El animador anterior en el estadio era el locutor Steve Víquez, quien había trabajado por lapsos por más de ocho años con la institución manuda.

Él comentó que lo tomó por sorpresa que este torneo no lo contrataran, pero que de igual forma se siente muy agradecido con el equipo y sus dirigentes.

“Muchas personas me han dicho que por qué no me han vuelto a ver ahí en el estadio, que qué pasó, pero en realidad estoy muy agradecido con ellos e igual estoy para servirles en lo que me necesiten, yo soy liguista de corazón y le tengo un gran aprecio a la institución”, mencionó.

Steve Víquez contó que muchos aficionados le han escrito para decirle que extrañan su voz en el estadio. Cortesía

Steve agregó que solo le desea lo mejor a Johan, al cual en muchas oportunidades le tocó presentarlo en el estadio cuando llegaba a tocar con la banda.

“Le pido a Dios que le brinde esa sabiduría a él para que pueda dar palabras asertivas para poder motivar a la afición. Uno tiene que ser muy inteligente y responsable a la hora de hablar, porque ya no es como antes, que usted llegaba al estadio a pegar cuatro gritos, ahora hay muchas directrices de la misma UNAFUT, restricciones que no se pueden hacer, más que todo por el comportamiento de las barras, no incitar a la violencia y todo lo que conlleva el sistema deportivo”, mencionó el locutor encargado de radio Disney.

Steve agregó que aunque ya no sea el animador oficial de la Liga no quiere decir que dejará de apoyar a su equipo o de ir al estadio a alentar a los jugadores.