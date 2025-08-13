Cantante nacional contó la razón por la cual les contesta sarcásticamente a sus seguidores

María José Castillo contó lo que le dice la gente. (Archivo/Archivo)

María José Castillo, exparticipante de Latin American Idol en 2008, decidió alzar la voz y responder a quienes la llaman “vieja”, dejando claro que los comentarios sobre su edad no la afectan y que sigue más vigente que nunca en la música.

Por medio de su cuenta de TikTok, la talentosa contó que hace días hizo una invitación para que la gente la fuera a ver en uno de sus shows.

“Uno aquí en TikTok da con gente que no lo sigue, ni nada. Para ponerlos en contexto, yo me di a conocer en el programa Latin American Idol, hace 18 años, cuando yo tenía unos 17 años; ni siquiera pude ir sola porque era menor de edad. En ese tiempo no había redes sociales y ahora que comparto este video invitándolos a un show, no puedo creer, y me da mucha risa, que algunas personas me ponen que estoy vieja, cambiada, que no soy la misma de antes, cosas así, ¿querían que me quedara de 17 años?”, comentó.

La talentosa artista detalló que sería bonito quedarse en una edad, pero ni modo, ella también crece.

María José Castillo ha cambiado bastante desde el famoso programa.

“Tenía 20 años menos, obviamente no seré la misma. La gente avanza, cambia; uno no es la misma persona de hace 20 años mentalmente, físicamente; ni siquiera soy la misma María José de hace cinco años y me preguntan que por qué cambié tanto. Di, es obvio, la gente crece, envejece, se hace más grande, más madura”, comentó.

La barveña de cepa expresó que si la gente pensaba que si es ofensivo el tema de las arrugas o la edad, eso es algo que viven todas las personas.

“Me da risa, la gente piensa que son comentarios ofensivos, pero uno se queda pensando si es de verdad, y contesto sarcásticamente porque pienso que me están molestando”, concluyó.