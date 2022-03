Cantante Pau Mor saca tema para ayudar a los que viven metidos en una relación tóxica

La cantante tica-colombiana Pau Mor fue testigo del sufrimiento de una amiga que estaba metida en una relación tóxica, de esas en las que pasan peleando, terminan y vuelven a cada rato, y ambos no van pa’ ningún lado.

Al no poder hacer mucho para ayudarla, pues salir de eso es una decisión personal, la artista escribió su nueva canción, llamada ‘Boomerang’, la cual es un impulso para aquellas personas que por más que intentan dejar ese tipo de ataduras, piensan que no pueden.

“Es una canción escrita en tercera persona, que habla de una pareja tóxica. Lo que me gusta es que tiene un mensaje importante, que dice que uno se debe dar su lugar, porque a veces es fácil meterse en una relación de este tipo y lo difícil es salir”, dijo la cantante, quien reside en Colombia.

“En mi caso, no me ha tocado, pero siento que ‘Boomerang’ puede ser un recordatorio de que nunca debería de meterme ahí, así sea con una amiga, una pareja o una situación tóxica. Yo en ese momento aconsejaba a mi amiga, le decía los defectos de esa persona, pero yo por más que le decía, hasta que ella no abriera los ojos, la situación no iba a cambiar”, agregó Pau, de 20 años.

Pau Mor espera andar lejos de las relaciones tóxicas. Cortesía

Desde el lanzamiento del tema, la cantante ha recibido muchos mensajes de personas que se identifican, ya que pareciera que ese tipo de relaciones están a la orden del día.

“Me dicen que si esa canción hubiera llegado cuando ellos pasaron una situación así, les hubiera ayudado mucho y me lo agradecen porque se identifican mucho, también me dicen que es una canción divertida y que les permite bailar”, contó.

Pau tiene como meta ganarse el corazón de los ticos y así poder hacer presentaciones en el lugar donde creció.