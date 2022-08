Cantante salió de Osa para conquistar el mundo con su trap

Dashita empezó a mostrar al mundo sus composiciones en el 2020 a través de las redes sociales y ya suena fuerte en Spotify. Foto: David Chacón

En Ciudad Cortés, en Osa, todos la conocen como Valery Pérez Agüero, pero ahora muchos la conocen como Dashita, incluso más allá de nuestras fronteras.

Esta tica, de 25 años, es la nueva sensación del trap y el reguetón nacional y además de destacar por las letras de sus canciones llama mucho la atención por coloridas pelucas y su estilo de vestir.

Conozca un poco más de Dashita, quien además estudió actuación en la Universidad Nacional.

– ¿Qué significado tiene su nombre artístico?

Al principio era solo Dash y viene inspirado de una serie que se llama “My little pony” y mi pony favorito es Rainbow Dash, pero cuando traté de poner el nombre en las plataformas ya estaba superocupado, pero hay una anécdota familiar en la que dicen que cuando estaba pequeña le ponía un diminutivo a los peluches que me regalaban (osito, perrito y conejito) así que como yo quería ser Dash le puse el diminutivo a la par y salió Dashita.

– ¿Cómo llega la música a su vida?

Todo empezó porque desde muy pequeña me vi influenciada por mis abuelitos, yo me crié con ellos, y mi abuelito (Porfirio Agüero) es músico.

Cuando tenía seis años él me enseñó lectura musical y fue inevitable mi conexión con ese mundo. Soy de Osa y allá no hay escuelas de música. Él es músico empírico y esa pasión que tenía por la música me la transmitió porque de toda mi familia solo yo salí con ese gusto musical.

– ¿Qué recuerda de ese primer encuentro con la música?

Abuelo había conseguido unos libros de lectura musical y de solfeo, los fotocopió y los pagó a empastar, con esos nos enseñó a mi hermano y a mí, así que yo era como la alumna de mi abuelito y esas fueron mis bases por mucho tiempo.

También en aquella época, al frente de mi casa, había una iglesia y un muchacho llegó a dar cursos de guitarra y mi abuelito me regaló mi primera guitarra, todavía la tengo guardada.

La artista suele cambiar de peluchas y gusta vestir muy colorida. Foto: David Chacón

– ¿Estudió en algún otro sitio música?

A los 12 años me tuve que ir a vivir a Pérez Zeledón por una situación laboral de mis papás y ahí ingresé a la Escuela de Música Sinfónica y estudié como por cuatro años y me incliné por un instrumento clásico que se llama oboe y durante mucho tiempo toqué en orquestas y en bandas sinfónicas.

Después mis papás emigraron otra vez y nos vinimos a vivir a San José y fue cuando entré al Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) de Alajuela y luego me pasé al de Mata de Plátano, en Guadalupe.

– Inició oficialmente su carrera como solista hace dos años ¿cómo fue ese inició?

En el 2020 logré tener la madurez para sacar mis canciones más allá de mi cuarto, ya que siempre me daba inseguridad o pena mostrarle mi música a la gente hasta que ese año crecí y se volvió como una necesidad. Empecé a sentir presión de mí misma, de que la gente escuchara mi música y mis letras, por lo que entonces me dije: ‘yo lo necesito y no me importa si la gente se ríe o se burla’ y topé con la suerte que he tenido muy buenos comentarios por dicha.

– ¿Cómo nació ese primer tema ‘Toca”?

En Pérez Zeledón conocí a un chico que es productor musical y él empezó a producir mis canciones, yo lo contacté.

Mi primera canción la hice con unos amigos en mi cuarto y fue supercasero. Lo que hacía era publicar mis canciones en Instagram y la gente me ponía comentarios como: ‘¡wow!, ¿esa canción es suya?’, eso me empezó a motivar y me retaba a hacer una mejor canción.

– ¿Cómo llega esa influencia de la música urbana?

Como a los 18 empecé a escuchar hip hop y rap gringo. Empecé a escuchar a Bad Bunny y descubrí el trap y me despedazó la mente, me dije: ´esto es lo que a mí me gusta’.

Ahí empecé a investigar y a estudiar más sobre el trap, el género urbano, el dancell, el reguetón.

– Pero, ¿cómo recibieron sus papás ese cambio tan radical de género musical?

En el colegio era la típica chica que decía: ‘¡Ay no! Yo solo escucho rock, yo no escucho reguetón’, pero cuando empecé con el trap mis papás fue como: ‘¡suave! ¿Vale usted está cantando reguetón cuando lo que escuchaba era rock y viene de una escuela sinfónica?, y yo: ‘sí mami, me gusta y esto es lo que quiero hacer’.

Fue demasiado el contraste para ellos verme vestir toda una vida de blanco y negro, bien peinadita y con zapatitos a andar ahora con este estilo urbano.

Ella pasó de tocar en una banda sinfónica a cantar trap. Foto: David Chacón

– Acaba de estrenar otro tema más llamado “Fiesta”, junto a Huba, el exRagga by Roots, ¿cómo se siente con esa oportunidad?

Para mí es un honor obviamente, Huba es una leyenda de la música nacional y ese tema se dio bastante natural. Fui a un almuerzo, lo conocí y la conexión que tuvimos fue genial, por lo que empezamos a hablar de música en general y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y en un momento de la conversación le enseñé la canción que había escrito llamada “Fachudita” y me dijo que le había encantado. Un día después nos reunimos en el estudio y entre Pranz (cantante), Huba y yo compusimos la pieza y ahí nació “Fiesta”.

– ¿Qué tal se ha sentido con sus primeros conciertos oficiales?

Puede sonar muy cliché, pero pasó las noches soñando con el día en el que mi música suene a nivel mundial y estar en el mismo escenario de los artistas que llevo escuchando por mucho tiempo y que ya han pasado por este proceso.