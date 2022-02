Cantante sancarleño Siho Villalobos dejó su tierra para triunfar en la música

Siho Villalobos es un joven sancarleño de 18 años que dejó su tierra para cumplir su sueño como artista. Él poco a poco se hace un nombre en la escena musical de nuestro país.

Una muestra de que está haciendo bien las cosas es la reciente firma con la disquera Warner Music a tan solo un año de haberse lanzado como cantante.

El fútbol era su gran pasión, pero lo dejó atrás y rapidito la música se puso en el primer lugar de sus prioridades.

Siho Villalobos. Instagram Warner Music La firma con Warner Music fue solo un paso más en la carrera de Siho. Cortesía.

–¿Quién es Siho y cómo es que firmó tan rápido con una disquera como Warner?

Para mí nada ha sido regalado y esto es una recompensa al trabajo que hemos hecho. Yo comencé batallando en rap y como no era tan bueno, un compa me dijo que por qué no hacía música y ahí me enamoré. En el 2019 hice mi primer show y me di cuenta que quería vivir toda mi vida de eso.

–¿Hace cuánto vive de la música?

Hace poco, como unos dos meses.

–¿Cómo ha sido el cambio de pasar de vivir en San Carlos a San José?

Bastante bueno, aquí vivo con Kavvo, Deeikel, mi mánager y otros dos productores. Legalmente ha sido una loquera, a veces no tenía ni cuarto, dormía con Kavvo o en una colchoneta porque no tenía recursos, pero gracias a Dios todo ha ido mejorando. Recuerdo que no sabía ni qué hacer con la plata del primer pago. Ha sido un cambio muy radical.

–¿Qué hizo con esa plata?

Me compré ropa y ayudé en la casa.

–¿Cuál diferencia hay entre el Siho que se fue de San Carlos al de ahora?

Se podría decir que un poco más maduro, con responsabilidades, pero sigo siendo el mismo.

–¿Cómo es vivir con tantos cantantes y gente metida en la música?

A pesar de que cada uno anda en sus cosas, siempre estamos haciendo música y nos llamamos para que el otro escuche y opine, hay dos productores y hay mucha conexión, sí hay desorden, pero eso se arregla.

–¿Quién cocina y hace las cosas de la casa?

Tenemos una cocinera, pero también restaurantes de comida rápida, la verdad es que apenas nos estamos acomodando con eso.

–¿Cuál diría que es su esencia como artista?

Yo antes no sabía ni qué quería, luego empecé a escuchar a Lenny Tavárez, Rauw Alejandro y me gustó esa nota, un reguetón sensual, así que comencé a darle forma a mi proyecto como artista, ya llevo más de un año y digo que esa es mi esencia.

–Es parte de un movimiento fuerte de jóvenes cantantes, ¿cómo hacer para consolidarlo y seguir creciendo?

Creo que ya no hay que consolidarlo, ahora hay que trabajar. Antes era suerte, pero Kavvo llegó y abrió la puerta y ahora todo mundo está pasando, hoy está de primer lugar Brayy, que es amigo de nosotros y ya los ticos van a eventos y escuchan nuestra música, no nos serruchan el piso, entonces hay que aprovechar y sacarle el jugo a todo lo que está pasando.

Siho Villalobos Rezas es la pieza que catapultó a Siho. Youtube.

–¿Cómo vive esa fama tan repentina?

El día que caí en cuenta de todo lo que está pasando fue cuando llamé a mi familia y me puse a llorar, porque ellos son mi punto débil, me di cuenta que hace un año estaba en la casa de mis papás viendo si seguía o no en la música y ahora la gente escucha mis canciones, las canta, va a los eventos, entonces es una semilla que uno está poniendo y queremos seguir cosechando.

Ya estoy trabajando mi primer álbum y sé que solo cosas positivas vienen.

–¿Cómo es fuera de la música?

La misma vara, jodo mucho, en el colegio no había día que no me mandaran boleta, molesto a mis hermanas, pero las amo con toda mi vida, soy sencillo y no me complico tanto.

–¿Todavía mejenguea?

Claro, soy un mejenguerazo, a cada mejenga que pueda ir, voy, juego de volante izquierdo.

–¿Aficionado a cuál equipo?

Herediano de corazón, de hecho el día que ganamos el campeonato en diciembre tenía un evento en Grecia y canté con la camisa de Heredia y me puse a joder a los morados y a los manudos.

–¿Ha tenido acercamientos con el equipo?

Hace poco, cuando llegué al millón de reproducciones en YouTube, subieron una historia en el Instagram con mi canción Rezas y yo estaba casi llorando, también a veces comparten las listas de los futbolistas y creo que Aarón Salazar la tenía ahí.

–¿Qué significa Rezas para usted?

Suena loco, pero esa canción me está cambiando la vida, vino la firma con Warner, entrevistas, cosas que pensaba que faltaba mucho tiempo para eso, por lo que me enfoco en que es una oportunidad y bendición de Dios. Salió (la canción) una tarde en la que estaba junto a Deeikel y subí un adelanto a TikTok y a los días había un montón de videos y se empezó a viralizar, llegué a un punto que iba a cantar y ni siquiera había sacado la canción oficial y ya me la pedían, porque la gente se la sabía.