Cantante Sarita Barboza tiene agenda llena, pero no descuida lo más importante: el estudio

Sarita Barboza está muy solicitada desde que ganó Nace una estrella. Eduardo Vega. Sarita Barboza está muy solicitada desde que ganó Nace una estrella. Eduardo Vega.

La niña Sarita Barboza pudo mostrarle al país su gran talento para cantar gracias al programa Nace una estrella, el cual terminó hace tres meses y en el que se llevó el primer lugar en la categoría infantil.

Desde entonces, la joven artista tiene agenda llena, pero tanto ella como sus padres saben que la prioridad es el estudio.

La pequeña de 11 años es una de las tantas estudiantes a nivel nacional que iniciarán este martes las pruebas FARO, las cuales le permitirán pasar a sexto año en la escuela República del Perú, en San José centro.

Por eso Sarita divide su tiempo cantando y estudiando, todavía de manera virtual, lo cual le permite dar lo mejor de ella en ambos campos.

Sus padres, Eddie Barboza Peña y Evelyn Gómez Salas, son los que se encargan de que la niña no afloje y que pueda seguir cumpliendo su sueño y aprovechando la gran vitrina que fue el programa de canto de Teletica.

A ellos nos los encontramos el viernes anterior durante la inauguración de la Navidad de las tiendas Aliss.

“Me han salido bastante proyectos, he estado muy ocupadilla con las presentaciones y ahí vamos porque todo son bendiciones, estoy haciendo lo que a mí me gusta, que es cantar y transmitirle emociones a la gente. Ahora estoy estudiando bastante para las pruebas FARO, voy a pedirle a Dios que me vaya muy bien”, dijo la niña en un pequeño recreo que tuvo.

Mientras la artista se presentaba, conversamos con sus tatas para que nos contaran un poco de lo bien que les está yendo.

“Ha estado con mucho trabajito, hemos estado haciendo de todo un poco. Después de que Sarita ganó Nace una estrella se nos abrieron muchas puertas para cantarle a la gente, ha sido una bendición porque, con toda humildad, tengo que decir que Dios nos ha ayudado porque le ha salido mucha presentación.

“Nos ha ido bien, pero ella sabe que el estudio hay que llevarlo de la mano. Cuando alguien nos contacta pedimos que sea en un horario adecuado para ella, no en horas de la noche, porque no queremos exponerla”, dijo el señor.

Los padres de Sarita Barboza le ayudan a cumplir sus sueños. Eduardo Vega. Los padres de Sarita Barboza le ayudan a cumplir sus sueños. Eduardo Vega.

Algo importante es que más allá de acompañarla y cerrar tratos, sus papás se encargan de guiarla en el escenario, le dicen por dónde moverse y qué cosas hacer mientras está cantando. Este conocimiento lo adquirieron durante el camino.

“La gente la quiere mucho, nos llaman para cumpleaños de señoras mayores, incluso el Ministerio de Educación nos han contratado, la verdad es que nos ha cambiado la vida a todos para bien. Vamos creciendo, sabiendo que es un campo nuevo para todos nosotros. A veces nos dicen que no se puede y hay que decir que sí se puede y creérsela”, aseguró el orgulloso tata.

Cuando hay algo qué mejor, el padre de Sarita Barboza se acerca para aconsejarla. Eduardo Vega. Cuando hay algo qué mejor, el padre de Sarita Barboza se acerca para aconsejarla. Eduardo Vega.

“Tiene mucha disciplina, ya está lista para las pruebas FARO, eso de estar en virtualidad nos ha permitido que pueda llevar las dos cosas, tanto el estudio como el canto. Ella sabe que no puede descuidar el estudio”, añadió.

De momento les ha tocado ir a lugares cercanos a San José, pero están dispuestos a ir a cualquier lugar. El show es muy completo, pues canta desde música romántica hasta rancheras y otras más alegres.

“Nos han contratado en Cartago, Paraíso, Orosí, pero estamos dispuestos a ir a cualquier parte del país, donde el público nos lo pida, porque ahora nos debemos a todos ellos. Un día de estos Sarita me preguntó que por qué digo eso y es porque gracias a la misma gente que la quiere que ella pudo ganar ese concurso.

“Ella está superfeliz, creo que ella va a crecer mucho como artista y como persona, viviendo el momento”, agregó.

Sarita Barboza no le tiene que pedir mucho a Santa, pues ya hace lo que le gusta. Eduardo Vega. Sarita Barboza no le tiene que pedir mucho a Santa, pues ya hace lo que le gusta. Eduardo Vega.

El padre de la cantante señaló que siempre andan buscando la asesoría de personas con mayor conocimiento en el medio, aunque ellos son los que la manejan.

“Buscamos gente que nos ayude porque somos nuevos en esto, pero queremos manejarla nosotros porque es algo delicado. Esto lo vemos como un trabajo y hay que ser responsables, de igual manera podemos colaborar con la gente cuando lo necesite”, afirmó.

Don Eddie nos contó que su hija de momento no ha tenido la oportunidad de presentarse con Zorán, que fue el ganador en la categoría de adultos ni con ningún otro participante del programa, pero que estaría muy feliz de hacerlo, ya que saben de la calidad de artistas que pasaron por el programa de Teletica.

Si usted desea contratar a Sarita puede contactarlos a los teléfonos 8794-4490 o al 8794-4445. Eso sí, con tiempo, pues la niña está más que solicitada para esta época.