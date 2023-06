Cantante se le fue con todo a René Barboza por nota que le hicieron en De boca en boca

Alita Salazar estaba muy molesta por la nota. (Cortesía)

La cantante nacional Alita Salazar mostró su molestia contra un programa de televisión y su colega René Barboza, por una información que difundieron el viernes anterior, ya que asegura que no es cierta.

La artista hizo una publicación en su cuenta de Facebook para explicar que una nota que dieron en De boca en boca, ella creyó que se iba a tratar solo sobre su nuevo video musical, pero que al final la enfocaron por otro lado del que no estaba enterada.

La nota trataba de que Barboza ahora se está dedicando a promocionar artistas y hablaron de ella y del video que hizo en isla Tortuga, dando a entender que fue gracias a él que lo hizo.

Dicho enfoque molestó mucho a Alita, quien dijo prefirió dejar que pasaran unos días para no terminar hablando con cólera, porque aseguró que no es justo que otro “se fuera a llevar los méritos” sin tener nada que ver con su carrera musical.

“Sí, me siento un poquito molesta, porque para los que vieron una nota que salió este viernes, hubo una confusión o no sé qué fue lo que pasó, porque dijeron algo de lo que yo no estoy de acuerdo y no me tomaron en cuenta, entonces yo en cierta parte me sentí burlada”, mencionó en el video.

Ella dijo que solo quería dejar en claro que Barboza no es su representante y que si la quieren contratar para algún evento deben hacerlo directamente con ella para luego no tener problemas.

Llamamos a René, quien dijo estar muy sorprendido con la actitud de la cantante y asegura que todo se trató de un malentendido porque él en ningún momento se autoproclamó su represente.

René contó que el día que Alita Salazar presentó su video musical él hizo su programa Sin Complejos con ella, por lo que le extraña la actitud de la cantante. Instagram

Además, mencionó que el “en vivo” que ella hizo le dio “una profunda tristeza”, porque su única intensión fue ayudarla para que el canal le sacara la nota.

“Ella me está proyectando como algo que no soy, yo me dedico a otro tipo de negocios y no se vale que me quiera quemar la imagen de esa manera. No sé si fue que comió carbón o se autoasesoró mal, pero me dolió en el alma porque mi intención era solo ayudarla”, dijo.

René agregó que ya con esta quedó curado y que aunque está muy resentido con Alita, igual la seguirá apoyando incluyéndola en sus oraciones y nada más.