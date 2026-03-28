Cantante Stefany Herrera le dio una segunda oportunidad al amor y nos presentó a su novio

Stefany Herrera, mejor conocida como La Cumbierita, nos presentó a su novio Renato Duarte Miranda. (Cortesía/Cortesía)

La cantante Stefany Herrera, conocida en el mundo artístico como “La Cumbierita”, está viviendo una etapa que la tiene con el corazón llenito y más ilusionada que nunca, luego de darse una nueva oportunidad en el amor.

Tras finalizar su relación con el locutor y productor Jimmy Anchía, con quien tuvo a sus dos hijas, la artista decidió enfocarse en su vida personal y profesional. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa que llegó de la forma más inesperada.

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Según contó, todo comenzó a raíz de un accidente de tránsito que la dejó por un tiempo sin vehículo, lo que la obligó a buscar opciones para trasladarse a sus eventos.

“Me recomendaron a Renato (Duarte), quien tenía servicio de transporte de microbús. Lo contacté, pero él, por su trabajo de locución, contaba con su chofer para hacer viajes. Así comenzamos a trabajar, pues ocupaba trasladarme por todo el país”, relató.

La cantante Stefanny Herrera es conocida como "La Cumbierita".

Lo que se inició como una relación meramente laboral, poco a poco fue cambiando sin que ninguno de los dos lo planeara.

“Comenzó a brindarme ese servicio; al tiempo, después compartimos algunos eventos juntos y, sin planear nada y de la manera más natural, ambos ya sin pareja, se comenzó a dar un cariño muy especial. Nos tomó tiempo decidir hacerlo público, por ser figuras del medio”, agregó.

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Regalo de Navidad

Fue hasta finales de diciembre que ambos decidieron dar el paso y formalizar la relación, con calma y pensando también en lo más importante para ella: sus hijas.

“A finales de diciembre decidimos darnos la oportunidad de iniciar una relación bonita, ya que ambos teníamos mucho tiempo de estar solteros y yo, como mamá, lo más importante fue la linda relación que Renato tiene con Sophia y Stephania, mis hijas. Desde que se conocieron se llevaron de maravilla y eso me llenaba de mucha ilusión”, confesó.

Ya para inicios de este año, la cantante empezó a compartir algunas fotos en redes sociales, dejando ver que su corazón ya tenía dueño.

“Estoy muy enamorada, es un hombre cariñoso, tierno y, sin querer ofender al pasado, nunca me había sentido tan importante para un hombre y amada como él me lo hace sentir. Estoy viviendo una etapa muy linda y le pido a Dios que en esta nueva oportunidad para ser feliz nos bendiga y nos acompañe para crecer juntos en todos los aspectos”, expresó con total sinceridad.

Stefany Herrera dice sentirse muy feliz y enamorada. (Cortesía/Cortesía)

Por cierto, ella estuvo de cumpleaños en esta semana y su galán, quien es vecino de Heredia, le dejó un bello mensaje cargado de mucho amor.

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Así, entre escenarios, viajes y vueltas de la vida, “La Cumbierita” demuestra que el amor puede aparecer cuando menos se espera y que, a veces, las segundas oportunidades llegan para quedarse.