Cantante Taylor Swift pusó fin a su romance con el actor Joe Alwyn

Todo parece indicar que la relación entre la cantante Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn llegó a su fin.

“Sé una buena niña y cállate”: la recomendación que Taylor Swift no está dispuesta a obedecer, fotografía AFP

Swift y Joe Alwy aún no se han referido a su ruptura, pero según lo que le comentó una fuente anónima a ET (Entertainment Tonight), ambos artistas dieron por finalizada su relación de seis años, de una forma muy madura, ya que la separación se dio de forma “amistosa”.

Esta pareja inició su romance a finales del 2016, cuando se le vio por primera vez, ante el ojo público, sin embargo fue hasta el año 2017 que confirmaron su romance.

Según el medio E! News, Taylor viajaba a Reino Unido constantemente para reunirse con Joe, quien reside en Londres.

La relación de ambas figuras fue muy privada, lejos de los medios de comunicación.

LEA MÁS: Melissa Mora se despide de Julián Figueroa con un video de las veces que estuvieron juntos

La cantante delató su amor por el actor británico a través de canciones como “Call It What You Want”, en donde ella relata que le gustaría llevar una cadena en el cuello con la inicial de su nombre no porque él fuera su dueño, sino porque realmente la conoce.

En el 2018 la pareja fue captada por los paparazzi en las Islas Turcas y Caicos, destino turístico del Caribe, donde los agarraron bien acaramelados.