Cantante tica Fernanda Rodríguez suena fuerte en uno de los países más poblados del mundo

La bella voz de la artista costarricense Fernanda Rodríguez ya suena en nada más y nada menos que uno de los países más poblados del mundo, India.

Aunque probablemente no entiendan ni papa de lo que dice, la tica logró entrar a ese enorme mercado gracias a una canción que lanzó recientemente junto con el artista indio Ikky, quien es muy seguido en su tierra.

Fernanda Rodríguez ya lleva varios años, en donde participó hasta en el programa La Voz. Cortesía.

Fer, quien vive en México y trabaja para la productora llamada Los Tres Kamikazes, contó que el contacto se dio gracias a ellos y a que el cantante la pidió para su nuevo tema, cuando escuchó su voz.

La canción se llama Ranjhé y tiene una parte en indio y otra en español. Habla sobre una muchacha que está cargada de pretendientes y que no se deja enamorar y ella responde que no es fácil, pero podría darle una oportunidad.

“Yo antes de la pandemia estaba aquí (México) trabajando para la productora y me tuve que ir para Costa Rica. De igual manera les seguí grabando demos y voces de lo que necesitaran. Me dijeron que necesitaban una voz en español y la grabé, al final la canción no salió, pero el artista escuchó mi voz y para principios de año volvió con la idea y solicitó a Tres Kamikazes que hiciera la colaboración conmigo.

A pesar de que no se conocen y apenas han compartido un par de mensajes por Instagram, más que todo de agradecimiento, Fer dice que la experiencia fue realmente agradable para ella.

“Es muy vacilón porque no nos hemos visto en persona ni nada, solo fue que le gustó mi voz y pidió hacer la canción conmigo, son esas oportunidades que se dan de forma inexplicable. Para mí es una bonita oportunidad porque sé que el mayor público de él lo tiene en India y mucha gente de allá va a escuchar mi canción. También me gustaría conocerlo en persona, sería muy interesante”, aseguró.

Ikky es el cantante indio que hizo dueto con Fernanda Rodríguez. Cortesía.

La parte que canta Rodríguez ella la escribió junto con el productor Óscar Cadena, persona con la que trabaja desde hace varios años.

“Ahora estoy como productora con Tres Kamikazes, pero sin dejar de lado mi carrera artística, con este nuevo tema vuelvo a retomar y si Dios quiere, para junio saco nueva canción y así seguir más que activos”, agregó la costarricense.