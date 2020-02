Me puse verde, amarilla, de todos colores y pensé que la prueba estaba mala, así que de una vez me fui a hacer una prueba de sangre en el laboratorio. Le conté a los del laboratorio lo que me pasaba y ellos me dijeron que era imposible que estuviera embarazada si estaba operada y cuando llegué por el resultado salieron todos los del laboratorio, ninguno creía que fuera cierto, todos estaban impresionados porque la prueba había salido positiva. Ahí llamé a mi ginecólogo y él me dijo que me fuera de una vez para el consultorio.