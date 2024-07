Cantante tica se identificó con joven agredida en bus y contó su dolorosa historia de adolescencia

Karina Severino es cantante nacional y desde que estaba en el colegio destacaba por su talento vocal.

La agresión que sufrió una jovencita de 15 años mientras viajaba en bus por parte de otro colegial ha provocado indignación y repudio por lo sucedio y aún más porque nadie hizo nada por ella y solo se dedicaron a grabarla mientras era humillada y violentada.

La cantante nacional Karina Severino fue una que se identificó mucho con la muchachita, vecina de La Palmera de San Carlos, al ver dicho video porque, según confesó, ella también fue víctima de bullying y de agresiones espantosas en su época de colegio.

La artista contó que en el colegio tuvo un “grupo de detractoras” que le hicieron sus días y meses imposibles, al grado que muchas veces no quería ir al colegio por temor, dado que la amenazaban constantemente con que iban a agredirla.

La jovencita agredida sería estudiante de un liceo en San Carlos.

Karina agregó que nunca ha sido de pleitos y mucho menos de agarrarse a manazos con nadie y por eso les tenía miedo.

“Esas mismas detractoras llegaban a molestarme y una vez en clases de física hasta metieron mi pantalón del colegio al inodoro sucio donde obviamente no lo pude recuperar y, si ustedes me preguntan por qué hicieron eso, la respuesta es... no sé. Yo solo existía y era buena persona”, relató.

En otra ocasión también le llenaron los cuadernos de goma y se los metieron así al bulto y más de una vez la siguieron hasta su casa amenazándola con que le iban a pegar.

La cantante agregó que al igual que la colegiala de San Carlos, ella también tuvo un grupo de “amigas” que no hicieron nada por ayudarla y que fueron indiferentes a las agresiones y las amenazas que recibía.

“Recuerdo que tenía en mi misma aula ‘amigas’ que me conocían desde la escuela y ante tal situación nunca me apoyaron y fueron indiferentes o no sé si al final también ellas tenían miedo de que les hicieran algo. No las culpo, aunque en el momento también me dolió, yo hubiera dado la vida por alguna de ellas”.

“Les cuento esto porque siento una gran empatía por esta muchacha que agredieron en el bus, yo sé lo que uno sufre, yo sé cuál es el temor, sé la frustración que se vive cuando uno abre los ojos y tiene que levantarse nerviosa para ir no solo a clases, sino a lidiar con el grupito”, publicó en su cuenta de Facebook.

Joven agredida en bus no está sola

La exparticipante de Tu cara me suena mencionó que en su caso ella tuvo la confianza para hablar del tema y contárselo a su familia, quienes la apoyaron y siempre le recordaron que la amaban mucho y que nadie tenía el derecho de tratarla así.

También dice haber contado con el respaldo de los profesores al enterarse la situación y que pudieron abordar la situación, “aunque al principio tenía tanto miedo y tristeza”.

La agresión de la jovencita de San Carlos fue grabada por varios colegiales que iban con ella en el bus.

Kari decidió contar su dolorosa historia para también mandarle un mensaje a la joven agredida y así hacerla ver que no es la única que ha pasado por algo similar y, sobre todo, para recordarle que ella vale mucho como persona y que tiene mucha gente a su alrededor que sí la ama.

“En esta vida hay que pensar que no podemos dejar que nos hagan estas cosas, lo que comienza como una forma de ceder para encajar en un grupo de personas que no te merecen, termina siendo un castigo completamente inmerecido e innecesario. Tal vez nadie te lo ha dicho, tal vez sí, pero valés demasiado, tu cuerpo es el sostén de tu corazón y de tus sentimientos nadie tiene el derecho a maltratarlo”, le mandó a decir.

Faltos de amor y educación

Karina explicó que esa situación que vivió en el pasado la ayudó a formar su carácter y a no dejar que los insultos y críticas, en especial cuando se meten con su cuerpo, la afecten y mucho menos que la hagan sentirse inferior.

Karina Severino mencionó que si en su época hubieran existido los celulares su situación también hubiera quedado evidenciada.

Además, agregó que ella en su momento llegó a perdonar al “grupito” que le hacía la vida imposible porque comprendió que su actuar también tenía mucho que ver con el mismo ciclo de violencia en el que ellas vivían.

“Muchos muchachos en este momento no tienen el apoyo de sus papás, no tienen un hermano o nadie a quién recurrir porque viven en diferencia diaria en sus familias, son faltos de amor, al igual que ese muchacho también que cometió ese error de agredir así a esa muchacha, yo pienso que es también por falta de valores que no le han inculcado en su casa, él es una víctima más también de la mala educación, de la indiferencia de dejar a los hijos al garete”, señaló.

El joven agresor fue detenido este martes en la madrugada por agentes judiciales luego de que los padres de la ofendida denunciaran el hecho.

