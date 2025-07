Cantante tica vivió momento humillante y traumático antes de salir en Teletica

Priscilla Díaz confesó la situación que vivió en Teletica . (Cortesía)

Priscilla Díaz, reconocida artista nacional, reveló que, antes de aparecer en la pantalla de Teletica, justamente, en el Miss Costa Rica, tuvo que enfrentar una situación humillante que la marcó profundamente, y que hasta ahora se atrevió a contar.

Por medio de su cuenta de TikTok, la exparticipante de Nace una estrella contó que estuvo en el certamen, ya que la habían invitado a cantar junto con Joaquín Yglesias.

Priscilla Díaz estuvo en un Miss Costa Rica cantando. (Cortesía)

“Literal, me pasó una de esas situaciones que uno cree que solo pasan en las películas, pero a mí me pasó. Cuando me llamaron para cantar en este programa (Miss Costa Rica) yo, obviamente, estaba ilusionada. Tenía que salir con un vestido de gala precioso y cantar en italiano”, comentó.

Díaz puntualizó que lo que a ella le pasó no tiene nada que ver con la producción ni con el canal, sino con una persona que trabajaba para algunos eventos, encargada de vestuarios.

En el clip explicó que a ella le dieron el número de la persona, ya que era quien se iba a encargar de su vestido.

“A uno, cuando le dan un proyecto o algo, no piensa que le van a hacer una mala jugada; yo estaba en las nubes, pero resulta que estábamos teniendo muy mala comunicación y es que cada vez faltaba menos tiempo para la actividad. Y yo lo que más cuido antes de un evento es mi vestuario, mi pelo, mi imagen”, explicó.

LEA MÁS: Janeth García aclaró dos cosas de su embarazo que la gente no le deja de preguntar

La exparticipante de Nace una estrella expresó que a la persona encargada de su vestuario fijo le jalaron las orejas, ya que ella tuvo que acudir a quien la contactó.

“Nunca voy a entender por qué esta persona me hizo esto, nunca tuvimos diferencias, yo no sabía quién era. Al final, fui a la casa y tuve fe, me probé las telas que tenía ahí, pero es que soy bien ingenua al pensar que iba a hacer un vestido en tres días”, manifestó.

La cantante describió la situación como humillante y traumática; de hecho, confesó que hubiera agradecido que le dijeran el color del vestido y ella hubiera asumido la situación.

“Yo respeté las reglas de que fuera con un vestido que me diera el equipo, no quería llegar con mis cosas y después quedar mal y me arriesgué”, dijo.

LEA MÁS: Exconcursante de Nace una estrella defiende programa de canal 7 de una ácida opinión

El día del evento sentía una energía mala y, después de estar insistiendo, pasó por el vestido a la casa del diseñador.

“Me dio el pedazo de tela que me había probado en su casa en una bolsa de supermercado; esa tela olía horrible, yo no sé dónde la guardó. Bueno, no sé cómo funciona el mundo del diseño, si fue que alguien lo usó, luego la quitaron, pero olía como si alguien hubiera corrido un maratón con eso y lo hubiera guardado con todos los alfileres que me puso cuando me tomó las medidas”, agregó.

Al ver todos los alfileres, Priscilla reventó en llanto porque sabía que ya era muy tarde para conseguir otro vestido.

“Estaba enojada y asustada, tenía que dar una entrevista y, como era un pedazo de tela sin forro, se me veía todo”, dijo.

A Díaz se le aparecieron ángeles; entre esos, Sandra Carvajal, la vestuarista de los programas, una señora que cose, y una mamita de una de las participantes que le dio una prenda.

“Ella fue mi ángel ese día, fue como una mamá para mí, y siempre lo voy a recordar con mucho cariño, porque yo nunca he tenido ese apoyo de que mi mamá esté conmigo en mis cosas del arte y la música. La mamita de la participante vio lo que estaba pasando y, literal, se quitó el forro que andaba y me dijo que me lo pusiera. Al final me cosieron, me quitaron los alfileres, y así salí a cantar. Ese día me vi preciosa, aunque esa persona me quería avergonzar o no sé cuáles eran sus intenciones”, comentó.

La cantante contó todo en su cuenta de TikTok

La talentosa explicó que la situación le quedó de lección, por eso recomienda y anda siempre extra un par de zapatos, un vestido, por si le pasa algo o vuelve a vivir una situación así de fea.