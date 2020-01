Le dije: ¡Ernesto, usted no nos puede dejar! ¡No me haga eso! Volví a ver al cielo y comencé a hacer la oración de la Santísima Trinidad y le dije a Dios: ¡Haga lo que quiera conmigo, pero no con Ernesto, que tiene toda una vida por delante! Ya en ese momento Ernesto no reaccionaba, estaba con los ojos parados, pasó un lapso luego de hacer la oración y abrió los ojos y me dijo ¡Yo estoy bien, solo me dormí un ratico!