El primer día que ellos se fueron para la casa (papás) empecé a convulsionar y tuvieron que llamarlos para decirles que me iban a operar porque me estaba muriendo, pero necesitaban sus firmas para que pudieran abrirme la cabeza. Mi papá cuenta que cuando iba de camino para el hospital mi mamá estaba llorando y él le dijo: ‘David es hijo de Dios, no llorés’ y ella no podía contenerse, entonces él paró el carro y le advirtió que hasta que no se calmara no se moverían. Papá le pidió que me entregara a Dios y ella decía que no podía, por lo que cerró los ojos y seguro vio una imagen de Él (Dios) me recibía y luego me devolvía a sus brazos, ahí fue donde se calmó.