Por ejemplo, con Sacarte una sonrisa ella sabía que era su canción y eso la movía y a mí también, ahora con esta es un recordatorio para no echarse a morir y que su partida sea un motor más para mí. Ella no me pudo ver nunca en tarima porque siempre estuvo enferma, padeció enfisema pulmonar durante 15 años y en todo ese periodo fue que yo me convertí en Pranz y nunca hubo un concierto en que ella me pudiera ver y ahora siento que está conmigo en todos.