Cantante tico le propuso matrimonio a conocida influencer y así fue su reacción

Luis D le propuso matrimonio a la influencer Karla Áviles.

El cantante tico Luis Delgado, conocido como Luis D sorprendió a la famosa influencer Karla Áviles con una propuesta de matrimonio.

La guapa, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un clip, donde sale ella y su media naranja parados en medio de varias velas y luces.

“Eres la persona más importante en mi vida, a la que más he amado. ¿Te casas conmigo?”, detalló Luis D en su propuesta.

La reacción de la expresentadora fue abrazarlo y decirle que sí aceptaba, ya que ambos juntos son un gran equipo.

“Sí, sí quiero. Somos un gran equipo. Nos vamos a casar”, dijo contenta.

La expresentadora contó que presentía que su novio le iba a pedir matrimonio. Captura (Karla Áviles /Karla Áviles)

Así de romántica fue la propuesta. Captura (Karla Áviles /Karla Áviles)

Antes de dar el ¡sí, acepto!, la creadora de contenido contó que su novio le dijo que le tenía una sorpresa y ella ya sospechaba que era una propuesta de matrimonio.

La propuesta que le hizo Luis D a la creadora fue muy romántica.

“Luis está terminando una sorpresita, entonces yo estoy aquí con la señora ansiedad, porque algo me dice que me va a proponer matrimonio, pero también podría ser un gesto lindo de la llegada de Cancún, porque me extrañó, no sé si estoy inventando mucho en estos momentos”, dijo antes de la propuesta.

Como bien sabemos ellos tienen algunos años de relación y ahora con la propuesta su relación se vuelve más sólida y pasa a la vida seria.

Varios de sus seguidores comentaron de la propuesta: “Me muero. Felicidades”, “Me morí y reviví, muchísimas felicidades”. “Ojalá tengan una vida llena de amor y felicidad”, “¡Amo! Que el amor nunca nos falte”, “Que pedida más hermosa”.