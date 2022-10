Cantante tuvo un percance en pleno programa en vivo

La artista Salomé Camargo es muy conocida en Colombia porque se dio a conocer un programa de concursos. Instagram

Una cantante colombiana vivió un momento bien acongojante al sufrir un accidente con su periodo cuando estaba en pleno programa en vivo.

La artista Salomé Camargo, quien participó en el programa Factor X en el 2011, estaba siendo entrevistada este lunes en el espacio Buendía Colombia, del Canal RCN, cuando le pidieron que pasara al escenario.

Ella iba caminando junto a la presentadora Violeta Bergonzi y al darle la espalda a la cámara se observa que su pantalón estaba manchado.

La cantante no se percató de la situación hasta que mandaron a corte y le dijeron. Instagram

Para su gran fortuna, la conductora se dio cuenta de la situación y de inmediato mandó a comerciales.

La cantante andaba con un pantalón blanco lo que hizo que el hecho no pasara desapercibido y se notara claramente la llegada de su periodo menstrual.

“Mi Salomé, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, ¿te parece?”, dijo Bergonzi. Al final le prestaron otro pantalón para volver con la entrevista.

Tras ocurrido el chasco, la cantante hizo una publicación en su cuenta de Instagram para normalizar la situación.

“Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo… Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! Es Normal”, escribió.

Varias de sus seguidoras también aprovecharon la publicación para contar sus experiencias con el periodo en diferentes etapas de su vida.