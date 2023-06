Cantante urbana tica y maquillista convirtieron TikTok en un “ring de boxeo”

La maquillista Fiorella Kessler es muy conocida en el gremio de artistas urbanos y en sus redes sociales. Instagram

Una cantante urbana, quien poco a poco va creciendo en la industria musical nacional, y una joven maquillista, convirtieron TikTok en un “ring de boxeo” por una bronca personal que tuvieron días atrás.

La maquillista Fiorella Keesler subió un video en su cuenta de esta red social para denunciar que hace menos de un mes hizo una colaboración con una artista nacional, sin mencionar su nombre, y que esta supuestamente le quedó mal con lo pactado.

Ambas aparentemente habían acordado que trabajarían a cambio de un canje, es decir, que ella la maquillaría para su nuevo video musical a cambio de publicidad en sus redes sociales.

Aunque ella no dijo su nombre, los mismos seguidores de la cantante Shantty la empezaron a etiquetar para que se diera cuenta de la publicación y eso provocó una batalla entre las dos.

La cantante urbana Shantty lleva dos años de carrera de manera profesional. Instagram

La maquillista dijo en el video que, además de arreglar a la artista, también lo hizo con sus bailarinas y que hasta les regaló productos.

“Maquillé aproximadamente de ocho a nueve chicas, duré más de nueve horas trabajando ese día y la publicidad nunca la hizo. Quiero aclarar una cosa, publicidad y mención no es lo mismo, no es lo mismo mencionar una marca que hacerle publicidad a una marca y no es lo mismo mencionar a un artista, una persona, maquillista o fotógrafo que hacerle publicidad. Jugar con el tiempo y el trabajo de las personas a mí me parece una falta de respeto”, señaló.

@fiorellakesslerm Trabaje con un artista nacional y me quedo mal con la publicidad ! ♬ sonido original - Fiorella Kessler

Fiorella, además, agregó que decidió exponer su queja porque sabe que a otras personas, supuestamente, les ha pasado lo mismo “con esa misma persona y se han quedado calladas porque les da miedo hablar”.

“En esta industria se da demasiado eso, algunos ya creen que son Bad Bunny o Karol G y que hay que hacerles todo gratis. Así que si usted es un artista, nada más tenga cuidado y evite trabajar con este tipo de personas que simplemente se aprovechan del trabajo y el tiempo de los demás”, le tiró.

La artista del maquillaje, quien es muy conocida dentro del gremio de artistas urbanos, dijo además que por situaciones como estas, la industria musical de Costa Rica no avanza y que el trabajo que realizó tiene un costo de 250 mil colones.

LEA MÁS: Shantty: La cantante de música urbana que quería ser mariachi

Cantante se defiende

Shantty, quien pertenece a la disquera Universal Music y quien acaba de lanzar su tema original “Peter Pan”, también usó su cuenta de TikTok para defenderse.

Ella empezó diciendo que nunca había pasado por una experiencia así y de una vez le tiró el primer gancho a la maquillista: “Que triste que es tener relevancia por medio de alguien más, simplemente hablando mal o diciendo cosas que no son”.

La maquillista asegura que la cantante no le hizo la publicidad que habían acorado por su trabajo. Instagram

La artista aclaró después que no tiene queja alguna del trabajo de Fiorella y que lo único que quería es defenderse, pues mucha gente la ha señalado de ladrona o mala paga en las redes sociales.

“Cuando yo contacto a esta chica de una vez le dejo muy en claro que el trabajo sería por canje, porque en este momento el presupuesto que me dieron para este video, aunque parezca un video muy caro, es un presupuesto limitado, es un presupuesto donde yo saco de mi bolsillo también para que todo quede bien, es un presupuesto de artista emergente, no somos ni Bad Bunny ni Karol G como ella se burla que soy”, mencionó.

@iamshantty Este video será eliminado en unas horas ya que no pienso darle la relevancia que esta persona quiere recibir, nunca antes he tenido una situación como esta pero dadas las circunstancias aquí esta mi respuesta, cumplo con mostrarles las cosas como fueron y aclaro que mi intencion no es fomentar el odio de ninguna manera a nadie, Recuerden ser claros con lo que desean para evitar mal entedendidos! ♬ sonido original - Shantty

Shantty, cuyo nombre real es Esmeralda Jiménez y quien vive en Heredia, mostró en el video algunos pantallazos para aparentemente demostrar que sí mencionó a la maquillista en algunas de sus publicaciones en redes sociales.

“Quiero mencionar también que yo hubiera hecho mucha más publicidad todavía si no hubiera sido el caso que la chica reacciona de esta forma, me parece que tal vez quiere publicidad de otro tipo y la está consiguiendo. Mi amor, déjame decirte que montarte del esfuerzo de otra persona es muy fácil, hablar de alguien para tener relevancia es muy fácil, porque ¿sabe que es lo difícil? Tener relevancia por uno mismo”, le respondió.

Shantty es una artista en crecimiento y ya hasta firmó con una casa disquera. Instagram

La cantante del tema “Sin censura”, que lanzó el año pasado junto a DJ Kendo y Deeikel, aclaró que no se iba a referir más a este hecho porque no valía la pena seguirle haciendo publicidad a la maquillista.

Al final no sabemos quién ganó la bronca, lo que sí sabemos es que entre el gremio urbano fue el tema de conversación de muchos. Así como la tiradera que se han tenido Toledo y William Sunsing en estos días.

LEA MÁS: Esto hizo Toledo cuando le consultamos por la bronca con William Sunsing