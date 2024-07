Cantante urbano Elu dejó atrás el qué dirán y hoy uno de sus temas está entre los más escuchados

Elu es un artista urbano con apenas dos años en el mercado musical y poco a poco se va dando a conocer con sus propias canciones.

Elu desde que estaba en el colegio soñaba con cantar y que sus composiciones fueran escuchadas por millones de personas.

Hace menos de un mes este vecino de Curridabat lanzó un nuevo tema llamado “¿Cómo estás?”, el cual esta semana estuvo en la lista de las 10 canciones más escuchadas en Spotify en Costa Rica.

Conozca un poco más de este joven luchador, quien decidió dejar de importarle el qué dirán para seguir sus sueños.

- ¿Cómo nace esta canción?

Nace hace como ocho meses, fue una canción que yo le escribí a una expareja que tenía en su momento. Fue una historia real que me pasó a mí, porque ella se fue del país. Después me armé de valor para sacarla y, para mi sorpresa, a la gente le está encantando, ya que están conectando un montón con la historia. Siento que tiene una letra muy bonita y muy real, que es lo que a la gente le está gustando.

- ¿Cómo se ha sentido de que lo estén apoyando siendo un artista tan joven?

Superfeliz, supercontento. Uno como artista trabaja para esto basado en talento, lo que pasa es que jóvenes como nosotros lo vemos todo por una pantalla y lo vemos como muy lejos, pero en realidad aquí hay mucho talento, demasiado buen producto; entonces es cuestión de ponernos las pilas, no solo el público sino los artistas, hacer las cosas bien para que la gente deje de lado ese dicho de que aquí no hay nada bueno.

- ¿Cuál siente que ha sido la diferencia con respecto a los otros temas que ha lanzado para que este pegara tanto en pocos días?

Simplemente, me estoy enfocando en ser yo, en hacer la música que a mí me apasiona, que yo sienta. Ya no hago la música por la presión que sentía, por lo que la gente piense de mí, sino que siento que entre más natural o más de corazón lo haga, a uno las cosas más se le dan. Entonces, creo que este tema al ser tan personal fluyó mucho en todo, porque la gente la escucha y a los segundos agarra sentimiento; por eso estoy superfeliz, supercontento por irme por ese lado.

Elu ama pasar metido en el estudio de grabación creando nuevas composiciones.

- ¿Cómo ha hecho para no desistir de ese sueño?

Tengo un apoyo familiar muy grande y muy bueno la verdad; creo que uno siempre tiene que tener personas cercanas buenas, eso es lo que hace la diferencia. Yo estoy superagradecido con mi mamá, con mi papá, ellos me ayudan un montón, igual sigo en la universidad. Estar cerca de mi familia, de mis amigos, ellos como que me dan el valor de seguir intentándolo, de no descarilarme, por así decirlo.

- Inició su carrera cuando estaba aún en el colegio, ¿qué recuerda de esos inicios?

Fueron momentos bonitos, pero sí es como un poco complicado al principio, más que todo por la edad, a uno le da mucha vergüenza, sentí mucha pena en el colegio, esas cosas que uno como joven o chiquillo siente, y lo he podido evolucionar y ya se me quitó más ese miedo del qué dirá la gente.

- ¿Le hacían bulliying por mostrar su talento?

Como todo, al principio cuando usted muestra algo diferente la gente lo critica, porque estás haciendo algo distinto a los demás, pero mis padres, quienes fueron los que me inspiraron a meterme en esto, siempre me impulsaron y seguí adelante. Desde pequeño a mí me gustaba un montón actuar, bailaba como Michael Jackson en las fiestas, siempre era como el payaso y siempre me gustó este mundo de la música, entretener la fiesta.

Mi hermano mayor (Sebastián) siempre me decía: ‘póngase a cantar’ o hacer esto y lo otro, y eso fue lo que me tiró al agua y a soltarme.

Su nombre real es Jonathan Álvarez y uno de sus grandes sueños es grabar con artistas internacionales como Anuel.

- Aparte de ser cantante está en la universidad, ¿qué estudia y cómo piensa combinar ambas profesiones?

Estoy estudiando administración de empresas, ya voy por mi segundo año. ¿Cómo lo combino? Creo que es cuestión de madurez, de aceptar también que hay que poner un poquito de parte de uno para sacar las dos cosas adelante. Eso me ha ayudado mucho a estar centrado en mi proyecto, yo espero que esos estudios me ayuden también a manejar mi empresa musical, porque todo esto hay que verlo como un negocio. Yo todos los días me levanto pensando en cómo mejorar para atraer nuevos clientes, como si fuera una panadería, hay que dedicarle tiempo y enfocarse, como si fuera un negocio.

- ¿Cuánto le ha cambiado la vida desde que empezó a tener fama?

La verdad sí me ha cambiado mucho, pero yo sigo enfocado en mi sueño. Cada paso que yo doy me da más poder y me siento como con más fuerza de seguir trabajando en esto, pero en realidad, creo que lo que más ha cambiado es mi mentalidad, todavía no estoy donde quiero llegar, pero cada paso es un valor más y se va sumando más gente, y en Costa Rica son cosas que casi nunca pasan. Imagínese lo que puede sentir uno en el corazón cuando ve que lo uno crea a la gente le gusta y lo acepta, eso es demasiado lindo.

Elu empezó a grabar sus primeras canciones cuando estaba en quinto de colegio.

- ¿Hasta dónde espera llegar con su música?

Hasta donde Dios me lo permita, yo tengo sueños muy grandes, soñar por soñar sueña uno cualquier cosa, pero a mí me encantaría colaborar con los artistas internacionales que he escuchado toda mi vida, abrirles la puerta a artistas de Costa Rica, mi sueño es como llevar la bandera afuera.