Cantante Vanessa González aclara un tema muy personal por el que no le dejan de preguntar

Vanessa González es una de las cantantes ticas más conocidas y exitosas en el país. (Instagram)

La cantante Vanessa González se puso a responder preguntas que le dejó la gente en Instagram y de una vez aprovechó para aclarar un asunto muy personal por el que la gente no le deja de preguntar.

Según González, el tema de su situación sentimental genera muchas dudas entre las personas, de ahí su decisión de aprovechar una pregunta que le hicieron sobre eso para confirmar si su corazón está o no flechado.

“Esta pregunta me la han hecho varios, así que voy a contestarla solo una vez. No, no tengo novio. Igual ahorita no tengo tiempo para pensar en eso. Estoy muy concentrada en el programa y mi trabajo me tiene full ahorita”, aseguró Vane.

Actualmente, la guapa artista es una de las participantes de Mira quién baila, competencia de baile de canal 7 que le absorbió el tiempo libre que tenía de aquí hasta finales de noviembre, cuando termina la primera temporada del reality de Teletica.

Vanessa González aclaró esto a sus seguidores

A Vane también le consultaron sobre cómo hace para estar tan guapa y también habló al respecto. Dormir mejor, cuidarse más en lo que come y ponerle cuidado a sus emociones fueron parte de las cosas que señaló como responsables por como se ve.

“Este año ha sido de muchos cambios. Estoy pensando más en mí, cuidándome más, estoy haciendo más ejercicio, tratando de alimentarme mejor. Estoy tratando de ser más consciente de mi mente, de mis emociones; las cosas que del todo no puedo arreglar trato de soltarlas y no quedarme pensando en eso porque de nada me ayuda”, detalló.

También le está poniendo atención a sus horas de sueño, algo que es muy complicado para ella por su trabajo de cantante, que implica presentaciones nocturnas y hasta tarde de la noche.

Vanessa González es una de las 11 participantes de Mira quién baila. Ella compite en el reality con el bailarín Bayron Ávila. Fotografía: Lilly Arce.

“Trato de dormir lo más que pueda. A veces hay semanas en las que puedo dormir diez horas y eso me sirve porque puedo cuidar de mis cuerdas vocales. Hay semanas que duermo tres (horas), trato de reponer, aunque no es lo mismo, y por supuesto que mis cremitas y mis cosas faciales siempre están ahí”, comentó.