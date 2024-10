Cantante y modelo Kenia Music se llevó un colerón en uno de sus días más esperados

Kenia Music lamenta que la gente le haga el mal a personas que ni siquiera conocen. (Instagram)

La cantante y modelo Kenia González esperaba con muchas ansias este viernes 4 de octubre, pero una situación que vivió le amargó el día.

Kenia Music –el nombre artístico de González– amaneció feliz por el estreno de la escena que grabó con la productora de cine triple equis Brazzers, hace unas semanas, pero un grupo de gente se le quiso pasear en la fiesta.

Según contó Kenia a La Teja, en el transcurso de la mañana, una de sus dos cuentas en Instagram fue suspendida por reportes que hizo la gente denunciando su contenido.

La porteña dijo a este medio que Meta –compañía dueña de Instagram– le advirtió hace unos días de esas denuncias, entonces ella le “bajó el tono” a las publicaciones, pero este viernes se llevó la sorpresa de que le banearon el perfil.

En la jerga tecnológica, la palabra banear tiene relación con el bloqueo, cancelación, suspensión, restricción o prohibición total o parcial, sea temporal o permanente, de un usuario en alguna plataforma en redes sociales.

Kenia tiene la sospecha de que su cuenta fue baneada porque Brazzers la etiquetó el jueves en Instagram para promocionar el lanzamiento de la escena este viernes, y alguien reportó esa publicación que se veía en su “feed”.

“Estoy con un colerón porque me banearon la cuenta en la que me subió Brazzers. La gente es muy grosera y hay personas que le están deseando todo lo malo a uno y uno sin saber quiénes son ni nada, pero es lo que le pasa a uno como artista y persona que está en el ojo público, pero sí me da mucha cólera”, comentó Kenia a este medio.

Ella lamenta la situación porque en la cuenta baneada tenía miles de seguidores, que había conseguido gracias a su trabajo como cantante y creadora de contenido.

“Cualquier cosa que subía me la reportaban y me la bajaban, entonces no volví a subir nada por lo mismo, pero no sé si tuvo que ver la publicación con Brazzers o no sé qué pasó. Pero soy imparable, así que todo bien. No van a poder conmigo”, refirió.

Kenia tenía 180 días para apelar el bloqueo, de lo contrario, el perfil quedará inhabilitado para siempre.

Kenia Music grabó hace unas semanas unas escenas muy picantes con reconocidos actores de la industria porno. (Instagram)

González confirmó que apeló apenas se dio cuenta y cerca de las 5 de la tarde de este viernes su perfil fue reactivado, lo que le devolvió el alma al cuerpo.