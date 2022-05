Capítulo de Chespirito vaticinó lo que está pasando en Costa Rica con los decretos

Aunque Los Simpsons son los que tienen fama de adivinar eventos que ocurren años después, tal parece que no son los únicos.

Una escena de un capítulo de Chespirito, titulado El Sastrecillo Valiente (1978) y que se ha hecho viral en las últimas horas, ilustra muy bien lo que se vive en nuestro país desde el domingo anterior, día en que Rodrigo Chaves asumió el poder y firmó un montón de decretos, pero el que más bulla ha hecho es el que elimina el uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos.

En el capítulo, Carlos Villagrán hace el papel del Rey de Mensolandia --un lugar donde la gente es bien mensa-- y se le ocurre cada cosa... ¿como en Zapote?

“¿Perdonad la intromisión majestad, pero no os parece que ya son demasiados decretos?”, le pregunta su ayudante, interpretado por Rubén Aguirre.

“¡Qué va, hombre!, si apenas llevo 14 en lo que va del día, además este decreto es muy importante, puedes leerlo”, responde el rey.

De inmediato su ayudante toma el papel y lee en voz alta: “Yo, el rey, decreto lo siguiente: ‘queda estrictamente prohibido que llueva los miércoles’”.

“Es que a mí me gusta montar los miércoles”, agrega el monarca.

En otro video el mismo rey le dice a Florinda Meza, que está firmando de 20 a 30 decretos, y le lee uno. “Queda estrictamente prohibido que la gente se muera los domingos, es que echan a perder los fines de semana”, señala.

Los videos fueron compartidos en el perfil de TikTok del usuario @Emilio_underwood y en dos toques se hicieron virales.

En la publicación, algunos seguidores de Emilio le aseguran que es como estar viendo la actualidad de Tiquicia.

“Yo creo que al presi le va a hacer falta papel”, le respondió Jackeline Ortiz761.

Polémica. Desde el día del traspaso de poderes, Chaves anunció que eliminaba el uso obligatorio de la mascarilla y ya apareció publicado este miércoles en La Gaceta.

La única excepción del decreto es que los funcionarios de salud y las personas que visiten los diferentes centros médicos deben usar mascarilla.

El otro decreto firmado dice: “se insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación covid-19″, es decir, no elimina la obligatoriedad de vacunarse, como inicialmente se creyó.

Ante estas decisiones, especialistas en Epidemiología, Virología y el Colegio de Médicos mostraron su insatisfacción pues consideran la medida como apresurada.

Habría que ver que opinan los hechiceros del Rey de Mensolandia.

En TikTok muchos están vacilando con los decretos del Rey y de don Rodrigo Chaves. TikTok

En el país ya hay mucha gente agarrada entre el uso o no de la mascarilla. (Rafael Pacheco Granados)

[ Nueva ministra de Salud, Joselyn Chacón, roba miradas y corazones ]