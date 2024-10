Captan a Ricardo Arjona en el aeropuerto de Limón, ¿a qué vino?

Ricardo Arjona fue captado llegando al aeropuerto de Limón.

El cantante Ricardo Arjona fue captado hace unos minutos llegando al aeropuerto Internacional de Limón.

La oficina de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería nos confirmó que el guatemalteco ingresó al país este jueves 3 de octubre.

Edgardo Ricardo Arjona Morales llegó con parte de su equipo de producción y se le notó muy tranquilo y muy amigable como siempre con todos empleados del terminal aérea.

Se dice que el artista vino a grabar su próximo video musical en uno de los restaurantes más conocidos del sector de Piuta.

Hace tan solo unas horas el cantautor presentó la portada de su nuevo álbum llamado “Seco”, el cual lanzará muy pronto.

Esta es la portada del nuevo disco de Ricardo Arjona.

En la imagen de la portada se logra ver una fotografía de un niño junto a un río, que parece ser él en su época de infancia.

“Habemus portada. Mi padre, aventurero maravilloso, empacaba aquella casa de campaña y detenía el autobús en el lugar que le pareciera hermoso. Esta vez fue en un río a la mitad del camino . Justo una semana antes, jugando al doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda. Mi madre, en transporte urbano me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida. El Seco, con pocos años, y sin sospechar a donde me llevaría la vida. Después, la guitarra que lo sabe todo, la que volví a tomar después de tantos años de abandono para darle forma a las canciones de este SECO aventurero como su padre, que se detiene a la orilla de este río inmenso que es la vida y se anima a recordar para vivir. (De la guitarra, les cuento otro día)”, publicó en sus redes sociales junto la portada del disco.