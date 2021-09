Cara de Ireabelle González ya empezó a sonar

Ireabelle González ganó la primera gala de Tu cara me suena al imitar a Ednita Nazario. Teletica Formatos Ireabelle González ganó la primera gala de Tu cara me suena al imitar a Ednita Nazario. Teletica Formatos

La nueva temporada de “Tu cara me suena” viene cargada de mucho talento y risas como quedó demostrado anoche durante la primera gala.

La gran ganadora fue la cantante Iriabelle González, para muchos e desconocida y hasta ahora empieza a sonar en tele.

Ella es la hermana de la cantante Vanessa González, na de las finalistas de la tercera temporada en el 2017. Es decir, la vena artística y ganadora corre por sus venas.

El nuevo panel de jueces integrado por Eugenia Fuscaldo, Luis Montalbert, Kurt Dyer y Natalia Monge decidió que su imitación de Ednita Nazario fue la mejor de todas. Ella interpretó el tema “Aprenderé”, donde demostró su calidad vocal y que se la juega para la actuación.

Iriabelle es solista y una de las voces principales de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Además es cantante del grupo The Three of Us, banda femenina que rinde tributo a The Beatles.

Según confesó, para esta primera presentación se sentía muy ansiosa sobre todo porque le tocó presentarse casi al final.

“Estaba muy ansiosa por empezar. Me sentí muy cómoda con Ednita, siempre la he admirado y fue un honor poderla interpretar. Lo que más me costó fue transmitir su fuerza, no solo en la voz, sino sus miradas y gestos. Ella es muy pasional con sus interpretaciones y eso conlleva mucho trabajo.”, dijo la ganadora.

Le encantan los niños

En esta sexta temporada los participantes también donarán su premio de 3 millones de colones a una fundación, que ese el objetivo principal del concurso, por lo que Iriabelle eligió a la Asociación de Amigos una Mano de Esperanza.

Ella es mamá, del pequeño Jorge, de 7 años, y dice identificarse mucho con los pequeños.

“Me gusta mucho ayudar a los niños, escogí a esta asociación porque me consta el trabajo que realizan por niños que han sido abandonados o removidos de su hogar, operando como casa cuna. Atienden niños desde recién nacidos hasta los 6 años. También ayudan con diarios mensuales a familias con pobreza extrema y ofrecen alimento en los comedores infantiles que atienden. Al ser mamá me motiva mucho ayudar a niños que no tienen las oportunidades ni los medios para salir adelante”, mencionó.

La cantante dice no sentirse confiada por haber ganado la primera gala pues en el escenario quedó demostrado que la competencia está muy pareja.

A ella le tocará transformarse en la cantante británica Dua Lipa, el próximo domingo.

“Tengo un grupo de compañeros supertalentosos y carismáticos, cada uno me sorprendió de diferente manera, y sé el trabajo duro que lleva cada una de estas imitaciones, por lo que verlos haciendo un trabajo tan lindo fue muy enriquecedor y retador para mí”, dijo.

El mejor consejo

Iria contó que su hermana Vanessa le dio el mejor consejo de todos antes de que iniciara el programa y que eso lo aplicó desde la primera gala.

“Mi hermana me aconsejó entender que el programa no es un concurso de canto, ni una competencia, me dijo que lo disfrutara y que viviera al máximo cada uno de mis personajes”, recalcó.

La artista dice haber aceptado el reto de participar este año no solo para ayudar a los demás con el premio, sino porque este programa es una gran vitrina “para los que se dedican al canto, el teatro, el baile, ya que les permite crecer y aprender cosas nuevas y los reta a ser mejores.

Participante Primera gala Segunda gala Rodrigo Lagunas Nino Bravo Miguel Bosé Daniel Montoya Paquita la del barrio Don Omar Marcela Ugalde Rocío Durcal Daniela Romo Ireabelle González Ednita Nazario Dua Lipa Eduardo Quesada Fabulosos Cadillacs Elvis Crespo Rodrigo Villalobos Rapahel Shania Twain Cristian Madriz Marc Anthony Claudio Baglioni Joss Araya Karol G Massiel Karina Severino Lolita José Feliciano