Carlos Alvarado decidió recoger la basura en tacones

Un salvadoreño que vive en Houston, Texas, llamado Carlos Alvarado, sorprendió al mundo al aparecer en Univisión explicando por qué recoge basura usando tacones.

Carlos Alvarado, de 42 años, pensó que la vida ya no le daría sorpresas, pero resulta que ahora lo paran en la calle para pedirle fotos o saludarlo y hasta se da el lujo de tener miles de seguidores de distintas partes del mundo.

Carlos recuerda cómo empezó todo.

“Era un día como cualquier otro, hasta que uno de mis compañeros encontró entre los bolsones que una familia había desechado una gran cantidad de zapatos. Un par de todos esos me entraba y me quedaron bien, como anillo al dedo. Me los puse y uno de mis compañeros me dijo: ‘Te voy a grabar’. Luego lo publicó en las redes y a las cinco horas me llamaron para decirme que era famoso”, contó Carlos a Univisión.

Lo curioso es que antes no sabía ni cómo manejar las redes sociales y ahora es el protagonista de un fenómeno viral imparable.

“Muchas personas empezaron a apoyarme y a los 21 días de aquel primer video, empecé a hacer mis primeros videos. Ahí vi la gran respuesta de la gente”, explicó el hombre que llegó a tener hasta 16 millones de reproducciones en sus videos.

Su tarea diaria se transformó en un gran show. El recorrido por la ciudad recolectando basura pasó a ser su escenario, en el que él, día a día trata de brillar para enamorar a sus seguidores.

“Desde que llego ya soy otra persona, me dedico con la pasión más grandes para recoger la basura y para que los clientes queden bien satisfechos”, cuenta Carlos que utiliza a sus compañeros de trabajo como camarógrafos.

En cada actuación lo da todo: “Hago piruetas, salto del camión y levanto los botes que pesan entre 18 y 30 kilos cada uno, pero a mí no me importa porque amo mi trabajo”.

Carlos también baila, salta y se mueve al ritmo de la rumba utilizando lo que encuentra entre la basura para crear sus coreografías.

Aseguró que desde pequeño integraba un grupo de porristas y así fue como se adaptó a usar zapatos. Hoy sus piruetas con tacones sorprenden a muchas mujeres que se convirtieron en sus principales fanáticas:

“A las mujeres les encanta lo que hago y yo siempre les digo que todas podemos, hay que practicar y listo”.

Actualmente Carlos tiene más de 100 mil seguidores en TikTok.