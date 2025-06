Carlos Álvarez se conmovió por celebración del Día del Padre con su hija y recordó a sus otros hijos

Carlos Álvarez es presentador de los Toros Teletica y locutor de Teletica Radio. (Instagram)

El presentador Carlos Álvarez asistió este viernes a la celebración del Día del Padre en la escuela de su hija menor y salió realmente conmovido de la actividad.

Tanto así, que no quiso ocultar sus sentimientos y reconoció que le hubiese encantado vivir momentos como este con sus otros dos hijos.

El reconocido locutor de Teletica Radio hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook al terminar la celebración de la escuela, en la que aprovechó para darles un consejo a todos los que lo estaban viendo.

Carlos inició contando que por primera vez en su vida se puso una camiseta de dibujitos (de Bluey, personaje infantil) con tal de ir vestido igual a su hija Karolina, de 8 años, y verla feliz.

“Tantas veces desee hacer esto con los hermanos de Karito, con Carlos y Daniel, pero por cuestiones de la vida no se pudo. Hoy estaba a estas alturas de mi vida jugando bola, haciendo trencito, con estos juegos infantiles. Vi a mi hija hacer una poesía, Happy fathers (padres felices). Yo sé todo ese cliché y el discurso y que todos los días son el día del papá y que todos los días son el día de la mamá, pero el domingo es el día digamos visualizado...”.

“Esto me lo sugirió mi mujer, mi señora, la que va a ser mi esposa, la madre de mis dos hijas, Karolina y Nicole, la del corazón, saben que tengo dos hijos más, que acabo de mencionar, y siempre quise vivir esto y este día es inolvidable lo que estoy viviendo”, dijo al inicio de la transmisión donde estaba acompañado de su pequeña.

Álvarez, de 54 años, aprovechó el momento para contar otra situación muy personal, pero que tenía que ver con relación que tenía con su padre.

Apenas salió de la actividad del Día del Padre hizo una transmisión junto a su hija menor. (redes/Facebook)

Según contó, cuando tenía cerca de 45 años llamó a su papá para decirle cuánto lo amaba, porque él era de las personas que no acostumbran a demostrar su afecto y desde entonces tienen una mejor relación.

“Han de creer que lo llamé para romper con algo que yo había guardado desde los 5 años. Yo a mi papá lo amo con toda mi alma, y no se lo decía, pero un día, un 31 de diciembre agarré el teléfono y lo llamé y le dije: ‘papá te amo’, y se rompió una cadena que me pesaba tanto. Aunque no me lo crean, yo saludaba a mi papá de la mano y después de ese día lo abrazo y le doy un beso, ahí se me cohíbe, papá tiene 91 años, pero lo que les quiero decir es que este día puede ser el último y se imaginan que yo me hubiera despedido de mi papá con el sabor de que no lo he vuelto a abrazar”, reflexionó.

Carlos Álvarez hizo una reflexión sobre el Día del Padre

Carlos agregó que este domingo espera ir a visitar a su papá y pasar un lindo día con sus dos hijas, sin dejar de pensar en sus otros dos hijos mayores, los cuales tuvo con la periodista Vivian Quesada, cuando estuvieron casados años atrás, y con los que dio a entender no tiene tanta relación de padre e hijo.

