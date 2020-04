La gente dice que uno se vuelve loco metido en la casa, y aunque yo sí soy medio pata e’ perro y me hace falta salir con los amigos y andar en los toros, tampoco puedo quejarme y decir que la he pasado mal porque estoy con mi familia, y yo comparto muy poco con ellos durante el año porque cuando vengo siempre agarro la calle, entonces, ahora sí he compartido más con ellos y he podido estar con la bebé y eso lo llena a uno.