Carlos Cruz nos contó lo primero que hará cuando se recupere tras estar al borde la muerte

El músico y cantante Carlos Cruz, de Los Huracanes, dice haber recibido un milagro y que le hizo una promesa a Dios en el hospital.

El músico Carlos Cruz, creador del grupo Los Huracanes, está más que convencido de que Dios le dio una segunda oportunidad de vida porque quiere que le cumpla una promesa que le hizo mientras estuvo hospitalizado.

El cantante dominicano, radicado en el país desde hace 33 años, tiene poco más de dos semanas de estar recuperándose en su casa luego de estar al borde de la muerte por un grave problema en sus intestinos.

Desde su cama, donde se pasa ahora gran parte del tiempo descansando, nos contó qué será lo primero que hará una vez que se recupere y pueda volver a cantar.

Cruz estuvo internado en el hospital Calderón Guardia durante mes y medio donde lo operaron en siete ocasiones y le combatieron dos bacterias que lo afectaron tras estar con el abdomen abierto.

El dominicano Carlos Cruz estuvo mes y medio internado en el hospital Calderón Guardia muy grave.

Según contó, su recuperación será un poco lenta, pero está más que feliz de estar de regreso en casa con sus dos hijos y esposa, Ivonne Arley, aunque no deja de preocuparse porque él siempre ha sido el sostén de su familia.

“Ya estoy en un proceso de recuperación, con dolor, no ha sido fácil, no puedo trabajar aún, tengo que guardar reposo entre cuatro a seis meses, será un poco difícil porque hay que buscar la comida y hay que trabajar para traer el pan a la mesa, mi esposa trata de buscar y de reinventarse para ayudarme, ha sido un soporte maravilloso para mi en este momento.

“A ella, a mis suegros, quienes han sido realmente maravillosos, a toda la familia, que es la única que tengo en este país, y mis hijos, principalmente, quienes son el soporte de mi recuperación”, dijo con voz pausada.

Desea volver a las “canchas”

Carlos mencionó que si Dios decidió dejarlo un tiempo más en esta tierra es porque quiere que use su voz para cantarle a Él y por eso cuando estaba internado le hizo una promesa que espera cumplir pronto.

De hecho, ya hasta tiene la canción que se llama “Sin Dios no hay nada” y espera grabarla en merengue, ritmo con el que empezó a conquistar el público costarricense.

El creador del grupo Los Huracanes salió del hospital a inicios de este mes de abril.

“Le debo mucho a Costa Rica, le debo mucho a los doctores, pero aún más a mi señor Jesucristo, estoy con un proyecto que le prometí en el hospital a Jesús con un tema de grabación que es dedicado al padre, al único, al más poderoso de todos, a nuestro padre Jesús, quien fue el que intervino”.

“El tema ya está listo, solo me falta montar la voz y apenas pueda voy a retomar el proyecto porque todavía no puedo cantar, pero ya casi grabo la voz porque para Dios todo”, mencionó.

Ese será su primer tema dedicado a Jesús y volvería a un estudio de grabación después de tres años de no producir una canción. Aunque el tema no es de su autoría, sino de un compositor dominicano, le piensa hacer algunos arreglos para que suene bien tropical.

Carlos Cruz contó que su recuperación se tardará unos seis meses, según le dijeron los doctores. Como sufrió una trombosis debe estar así por un tiempo.

Carlitos agregó que por ahora su mayor deseo es ponerse de pie de nuevo y salir a cantar, así como producir más temas para sacar a su familia adelante.

“Aquí estamos y vamos a tratar de echar pa’lante y mejorar lo más que se pueda para ver si ya me tiro a las canchas a cantar de nuevo, a producir, con proyectos que tengo ahí, que dejé antes del percance y que dejé a medio palo”, agregó.

El cantante, además, agradeció a los colegas que apoyaron a su esposa durante el tiempo que estuvo internado y a todas las personas que oraron por él para que ocurriera un milagro.

De mucho cuidado y chineo

Su esposa, Ivonne, también conversó con nosotros y nos contó que la cirugía interna que le hicieron al músico en los intestinos se tarda, al menos, un año en cicatrizar, por eso los doctores lo mandaron a reposo absoluto.

Además, aclaró que por su condición está con una dieta especial, no puede consumir nada verde, usa una pulsera especial como paciente anticoagulado y no puede hacer esfuerzos, no se le pueden hacer masajes y también tiene que estar controlando su diabetes.

“Está con una dieta especial porque le quedó muy poco intestino. A él le hicieron resección (disminución) de intestino delgado, también parte del intestino grueso, colon, hicieron resección de apéndice, porque todo eso necrosó con la trombosis que tenía en la arteria, todo eso se infartó, entonces tuvieron que eliminar todas esas partes, al intestino delgado tuvieron que hacerle resección en varias ocasiones, quedando solo con un metro de intestino delgado.

“Él es un milagro de vida la doctora me lo dijo, en cuidados intensivos estaba muy grave”, explicó su esposa.

Ivonne Arley estuvo todos los días junto a su esposo en el hospital y ahora es su enfermera en casa.

Doña Ivonne señaló que la semana pasada tuvo cita y determinaron que está con anemia, pero que eso es normal en las personas anticoaguladas.

Lo que la tiene muy contenta, además de tener a su esposo en casa, es que la herida de la operación en su abdomen le ha ido cicatrizando muy bien y que gracias a Dios ya dejó de retener líquidos.

En los próximos días tendrá una nueva cita, en la que además le colocarán un holter para medir su frecuencia cardiaca para detectar si hay complicaciones en las arterias del corazón producto de la trombosis que sufrió.