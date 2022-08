Carlos Hernández se desligó por completo de Keyla Sánchez

Keyla y Carlos tienen un hijo en común y por eso mantienen una relación cordial. Facebook: Almacén Jerusalem

El exfutbolista Carlos Hernández usó sus redes sociales para comunicar que él y Keyla Sánchez ya no tienen vínculo amoroso, pero que su relación es cordial por ser los papás del pequeño Thiago.

En sus historias, el puriscaleño explicó que mucha gente insiste en preguntar o querer contarle sobre lo que pasa con su ex y por eso hizo la publicación.

“A todas las personas que me mandan pantallazos, me etiquetan y me escriben sobre Keyla, quiero decirles que yo hace bastante tiempo no tengo relación sentimental con ella, la he apoyado en diferentes situaciones de su vida, la respeto como madre de mi hijo, que es el único vínculo que tenemos. Solo busco el beneficio de él, lo demás no es de mi interés”, señaló.

Claro, lo único definitivo es la muerte, porque ya han terminado y regresado en varias ocasiones.