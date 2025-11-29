Carlos Lafuente, dueño de Sinfonola, sorprende a mamá de Jafet Soto con emotivo mensaje

El empresario Carlos Lafuente, dueño de Sinfonola, sorprendió este sábado a la mamá de Jafet Soto con un emotivo mensaje por ser una oyente fiel de la radio.

La sorpresa se dio una semana después de que el entrenador contara una historia familiar ligada a esa emisora, como parte de una reacción que tuvo por el anuncio de salida del aire que hicieron sus dueños ante la subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsa el Gobierno de Rodrigo Chaves.

Carlos Lafuente es el dueño de radio Sinfonola. Fotografía: Albert Marín. (albert marin)

La razón sentimental detrás de Sinfonola

Soto dijo que doña Daisy Soto escucha Sinfonola para sentirse cerca de su esposo, don Luis Fernando Soto, quien murió en el 2021 y era un fiel oyente de esa radio. El entrenador lamentó que su mamá no iba a tener más esa oportunidad de “acercarse” a su papá porque la emisora dejaría el dial.

Una semana después de esas declaraciones, don Carlos Lafuente le dedicó unas hermosas palabras a doña Daisy.

El mensaje para la familia Soto

“Decirle que para nosotros ha sido un gran honor saber que ella tiene un concepto favorable de nuestra emisora, que le agradecemos muchísimo y que le deseamos lo mejor por siempre, y que esta Navidad la pase muy bien.

“Que Dios la tenga con salud y la vea siempre con sus mejores ojos y que, por favor, le diga a su hijo Jafet que sus palabras fueron muy reconfortantes para la situación que estábamos viviendo y que, definitivamente, fueron muy importantes para lograr la solución al problema que nuestra empresa y toda la radio de Costa Rica estaba enfrentando con el Gobierno de la República.

Jafet Soto habló de la situación que pasa con Sinfonola y la subasta de frecuencias durante una conferencia de prensa la semana pasada. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Gracias nuevamente para ella y su hijo. Estamos muy agradecidos y quedamos a sus gratas órdenes”, finalizó el empresario cartaginés.

Sinfonola sigue al aire en medio de la polémica por la subasta

Sinfonola continúa al aire una semana después de que venció el plazo para presentar la oferta y participar en la subasta del espectro radioeléctrico de Costa Rica que ordenó el gobierno y ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Sinfonola y decenas de radios nacionales, regionales y varios canales de televisión regional no participaron en la subasta por el alto precio base para competir.

La situación fue tal que la Sala IV frenó la subasta mientras analiza un Recurso de Amparo que podría tumbar los planes de Rodrigo Chaves y la ministra Paula Bogantes, del Micitt.

El locutor Fabián Aguilar muestra cómo se trabaja en radio Sinfonola

