Hace tiempo mi mamá me decía que, ¿por qué no hacía un dueto con Leo Dan? Así que cuando recibí esta invitación no me pude negar. Además en una nueva versión en bolero de este himno al amor. #EsaPared con el maestro #LeoDan espero que les guste tanto como a mi mamá y a mí. 😊