Carlos Rivera llora en plena grabación y lo comparte con sus seguidores

Carlos Rivera anunció el lanzamiento de su nuevo álbum sincerándose con sus seguidores. Archivo

Carlos Rivera se mostró como nunca ante sus fans. El cantante de 36 años está por lanzar un nuevo disco, con el cual, al parecer, está conectado al máximo con sus emociones; el año pasado fue muy complicado para él, pues afrontó la sorpresiva muerte de su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera.

A través de las redes, Rivera posteó algunas partes del video del tema “Sincerándome” y, aunque al principio, admite que “no puede”, finalmente comienza a interpretar el tema musical que habla de la vulnerabilidad y de lo que muchas veces esperan de ti los demás.

El cantante compartió una parte del video en el que no puede contener el llanto, para después retomar la canción. Sus seguidores no han dejado de agradecerle que mostrara su parte humana y que no es verdad la famosa frase “los hombres no deben llorar”.

“Yo voy sincerándome… no quería dejar de compartir este momento, el más especial que he vivido en un estudio. Estoy seguro que no soy el único que, a veces, se siente así. Y lo necesitaba decir… ¿Te ha pasado lo mismo?”, escribió el artista para acompañar el video en su cuenta de Instagram.

Será el próximo 16 de febrero cuando lance el nuevo disco y desde hace semanas se rumora que también se estaría estrenando como papá, aunque ni el artista ni su esposa han hablado de embarazo.