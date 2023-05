Carlos Serrano a Pablo Guzmán: “Me está llamando charlatán y me está faltando el respeto”

Carlos Serrano fue vacilado por su nueva relación en 120 Minutos. Facebook.

La semana comenzó muy calientita en el programa 120 Minutos de Monumental, con un cruce que estuvo picante entre Carlos Serrano y su jefe y compañero, Pablo Guzmán.

Resulta que mientras analizaban la final nacional entre Saprissa y Alajuelense, Carlitos dijo que la serie estaba muy pareja porque los dos equipos vienen muy bien.

Pablo señaló que la S estaba mejor, ya que la Liga perdió contra Guadalupe y que ese partido no se podía dejar de lado, como quería hacerlo el joven periodista, ya que de hacerlo, sería un análisis muy charlatán.

LEA MÁS: Se acabó el amor entre dos periodistas de Repretel

“A mí no me interesa convencerlo ni quedarle bien, ni estar de acuerdo con usted, pero si usted va a hacer un análisis medio serio, que es lo que aquí se hace, porque el mío es serio, pero el suyo es una charlatanería”, le tiró Pablo y cuando el otro quiso responder, Guzmán le dijo que no estaba hablando con él.

Serrano insistió y no se quedó callado.

“Me está diciendo charlatán y me está faltando el respeto, ahora hable conmigo. El poco serio es usted”, respondió.

Carlitos trató de darle argumentos, pero la cosa se siguió calentando más, por lo que los otros compas mejor se metieron para evitar una pelea mayor.