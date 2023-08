Carlos Vives: “Cuando uno está triste o no está de ánimo procura no contaminar a los demás”

Carlos Vives habló con la periodista Glenda Umaña. Fotografía: Lilliam Arce. (Lilliam Arce)

El cantante colombiano Carlos Vives sorprendió con unas declaraciones brindadas a la periodista costarricense Glenda Umaña en una entrevista.

La tica le consultó lo siguiente: “Muchas personas quieren saber por qué usted siempre anda con una alegría tan genuina. ¿De dónde nace?”.

Ante esto, el intérprete de “Ella es mi fiesta” contestó: “Eso viene con uno, pero también tiene que ver con el lugar donde te crías, en esos lugares más humildes y sencillos, lo que te dan tus papás. Pero vengo de un lugar muy diverso y uno se cría con gente de la cual aprende mucho. Además, heredamos mucha alegría de otros países. Cuando uno no está de ánimo o triste, uno procura no contaminar a la gente de eso, y cuando estoy así procuro que no me vean”, dijo en la entrevista.

Finalmente, la periodista felicitó a Vives por su familia y todo lo que ha logrado.

El colombiano aprovechó para felicitarla: “Siempre te veo también y te felicito por el trabajo que llevas”.

Este sábado, Carlos Vives se presentará a las 7 de la noche, en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, para celebrar sus 30 años de trayectoria musical.