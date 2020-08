La de Residente con el tema Atrévete, es una canción muy difícil, que no es de mi época y tuve que ponerle el doble para aprenderme la canción. Es como cuando uno va subiendo una cuesta, ya no se puede devolver y cuando se sube ve que no era tanto. Yo siento que cada semana he ido mejorando, de hecho me gusta que me cueste cada presentación.