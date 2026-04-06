Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, enfrenta una sesión más de quimio con uno de sus mayores apoyos

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, sigue en su lucha por vencer el cáncer. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Carolina Jaikel continúa dando muestras de fortaleza en medio de su lucha contra el cáncer en fase 4, y esta vez conmovió a sus seguidores al compartir un momento muy especial durante su tratamiento.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz publicó en sus redes sociales una fotografía desde una nueva sesión de quimioterapia, pero lo que más llamó la atención no fue el tratamiento, sino la compañía que tenía a su lado: su mamá.

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“Quimio con la mejor compañía”, escribió Caro junto a la imagen, en la que ambas aparecen sonrientes, dejando ver la unión y el apoyo incondicional que la rodea en este proceso tan duro.

En otras ocasiones quienes la han acompañado han sido su hermana Priscilla Jaikel o bien su esposo Bryan.

La publicación rápidamente generó reacciones de cariño y admiración, ya que, a pesar de la difícil batalla que enfrenta, Jaikel ha demostrado una actitud positiva y llena de fe, inspirando a muchos con su valentía.

Carolina Jaikel publicó que continúa con sus sesiones de quimioterapia, esta vez bien acompañada de su madre. (redes/Instagram)

Desde que dio a conocer su diagnóstico, ella ha compartido distintos momentos de su tratamiento, evidenciando que, aunque el camino no ha sido fácil, cuenta con una red de apoyo fundamental en su familia.

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Sin duda, este nuevo episodio refleja que, más allá de los retos médicos, el amor y la compañía siguen siendo claves en su lucha diaria.