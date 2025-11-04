Farándula

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz: “Soy mucho más que el cáncer”

Carolina Jaikel le puso punto final a lo que dejó tirado tras recibir el duro diagnóstico médico

Por Manuel Herrera

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, terminó lo que había empezado y dejó tirado el día que recibió la dura noticia de que tenía cáncer y celebró ser mucho más que la enfermedad que padece.

El libro que dejó tirado

Jaikel contó que días antes de recibir el triste diagnóstico médico había empezado a leer el libro Kingdom of Ash, de Sarah J. Maas, pero tras la noticia, abandonó la lectura.

“No tenía cabeza para nada y menos para leer. Toda mi atención se trataba de la enfermedad, de curarme y de buscar a Dios. Y eso estuvo perfecto. Pero conforme los meses pasaron, volví a tener ilusiones de las cosas que antes me gustaban y cada día voy encontrando mi nuevo balance y mi nueva yo”, afirmó Jaikel en una historia de Instagram.

Entendió que sus días no se podían centrar solo en la enfermedad, sino en disfrutar de su vida de la mano de Dios, “pero saboreando cada ilusión, cada oportunidad y cada anhelo”.

“Soy mucho más que el cáncer”

Carolina terminó de leer el libro recientemente, algo que la llena de satisfacción por lo que representa para ella.

“Me da una sensación de control sobre mi vida, de decirle al cáncer que soy mucho más que la enfermedad y que, aunque el proceso sea largo, solamente es una parte de mi día y hay otras mucho más importantes”, dijo.

Kingdom of Ash es el libro final de la saga de fantasía Trono de Cristal de Sarah J. Maas, centrado en la batalla final entre el bien y el mal.

