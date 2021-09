Carolina Paniagua superó derrame y se presentó ante casi 5 mil ticos en New Jersey

Subirse a un escenario es como vivir de nuevo para Caro. Cortesía. Subirse a un escenario es como vivir de nuevo para Caro. Cortesía.

La cantante Carolina Paniagua vivió este fin de semana uno de los dos sueños por los cuales venía luchando desde hace tiempo.

La macha, exvocalista de Taboga band, se presentó nuevamente después de momentos durísimos con su salud y lo mejor: ante un público de casi 5000 costarricenses y algunos otros latinoamericanos, que se hicieron presentes en el Festival tico, que se realizó en el parque de Irvington, Nueva Jersey, para celebrar el bicentenario de nuestra patria.

El evento fue organizado por el restaurante Antojitos y contó con la presencia de figuras conocidas en nuestro país como Caro, Alex Costa, Jecsinior Jara, Toledo, Ronny “La Perla” Zelaya y algunos DJs.

La cantante, quien el año pasado sufrió un derrame cerebrovascular y en julio de este año otro más, contó que subirse de nuevo a una tarima y que su público fueran puros ticos es de las mejores sensaciones que ha tenido en su vida.

Ya había tenido una probadita hace una semana en el crucero por el río Hudson, en el que se subieron mil costarricenses, pero esta vez la cosa fue más grande.

“No sé ni cuántas personas había, pero eran bastantes, poco más de una cancha de fútbol llena de ticos. Yo ya había cantado en este festival en el 2017 con Taboga y en otros más como solista, pero este es de los más grandes. Fue muy bonito porque ahora que estaba presentando las nuevas canciones la gente reaccionaba muy bien, sabían de mi historia y lo mucho que he luchado para estar ahí”, afirmó.

A pesar de lo bonito que la pasó, Caro cuenta que queda con el sinsabor de que sabe que en Tiquicia muchos colegas todavía no pueden trabajar por completo y siguen con muchas restricciones.

“Tanto en el crucero de hace una semana como el festival de ayer (domingo) me sentí como muy nostálgica porque en parte estoy muy feliz de ya poder trabajar y hacer lo que me gusta, no tener que andar con la mascarilla, sin limitaciones, no es que no esté el virus, pero ya la gente anda como más libre, pero también pensaba en mi familia, en mis colegas y en la gente de Costa Rica que todavía no puede vivir esto”, agregó.

Cuando pasaron un video de Costa Rica y cantaron el himno hasta que se nos erizó la piel a todos” — Carolina Paniagua, cantante

De todo

En el festival había cabalgatas, mascaradas, ventas de comidas típicas de Costa Rica, bailongo y mucho más.

Según la organizadora, Diana A. Ron, la actividad la hicieron en el parque de Irvington pensando en que todas las personas que asistieran pudieran tener espacio para desplazarse sin tener que estar cerca de los demás.

Incluso, afirmó que había zonas reservadas, tipo burbujas, únicamente para las familias que quisieran estar en el festival y disfrutar, sin correr ningún tipo de riesgo. También una zona exclusiva para dejar a los pequeños e ir a disfrutar del festival sin tener que estar pensando en los chiquitines.

“Es como un compromiso que tenemos de juntar la cultura tica para que la gente que está en Estados Unidos y no puede ir a su país recuerde y disfrute lo que hay en Costa Rica.

“Ahora con la pandemia tuvimos todos los cuidados, como la mayoría de gente ya está vacunada no hubo tantas restricciones, pero sí respetamos a los que todavía se cuidan y les habilitamos zonas solo para ellos, mientras que los que querían estar en el tumulto, podían hacerlo porque aquí sí se permite”, dijo la organizadora, quien es ecuatoriana, pero hace mucho se enamoró de la cultura costarricense.

“Sabemos que hay gente que ha sufrido de depresiones grandes por pérdidas de familiares, económicas y de muchas cosas y por eso quisimos pasarla bien, en un campo abierto, con libertad de pasarla bien”, agregó Diana.

Por su parte, Alex Costa, quien dio un show de comedia, aseguró que es la primera vez que ve que en una fiesta de este tipo llegan ticos de todos los rincones de la Yunai.

“Yo vi gente de Los Ángeles, de Miami y de otros lugares, yo he visto que siempre es como de ciudades cercanas, pero no, por eso optaron por hacerlo en un parque en lugar de hacerlo en un parqueo, había más de tres mil personas y no se notaba, hasta que llegó Toledo y alborotó el chante”, dijo Alex.

Costa añadió, al igual que Caro, que presentarse ante un grupo de ticos es algo que le llena el alma.

“Es muy bonito, gente que nunca ha visto un show mío en Costa Rica y lo puede ver aquí, yo andaba dvd’s con mis shows y en media hora ya había vendido todo”, comentó.