Carolina Sánchez: “En Venezuela no puedes decir por quién vas a votar porque vas preso”

La venezolana Carolina Sánchez se nacionalizó tica en el 2008 para poder votar y elegir libremente a un presidente. Cortesía

Para la venezolana Carolina Sánchez es todo un privilegio salir a votar de manera tranquila y poder decir abiertamente a qué candidato apoya sin miedo a ser castigada.

En su país de origen no se puede hablar de política de manera pública y mucho menos ponerse una camiseta con los colores de su partido favorito porque puede terminar hasta presa.

La chama tiene 27 años de vivir en Costa Rica y precisamente las ganas de votar libremente la impulsaron a nacionalizarse en el 2008.

Ella votó este domingo en el Liceo Luis Dobles Segreda, en La Sabana, contentísima de ejercer este derecho sin presión alguna, algo que muchos de sus coterráneos ansían.

Caro se puso una camiseta negra con la leyenda “Que no te pele Costa Rica”, campaña que se creó para invitar a los costarricenses a salir a votar por medio de mensajes de famositicos.

Ella llevó con orgullo esta camisa porque dice que a nadie le debería pelar el salir a votar. Cortesía

La periodista y presentadora contó que a ella la contactaron para formar parte de esta campaña, pero que no pudo grabar el comercial porque recién viene saliendo de su segundo contagio de covid-19, por eso aprovechó la ocasión para demostrar que a ella no le pela lo que pase en el país.

“Cuando me hice tica recuerdo que las primeras elecciones en las que yo voté fue cuando ganó Laura Chinchilla (2010) y siempre voy a votar como a esta hora (mediodía), también voto en las elecciones de partidos porque me parece importante, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de votar en contra de Hugo Chávez porque ya vivía aquí, entonces, si uno no vota está jodido porque a la hora que te ponga impuestos o ciertas cosas no tienes derecho al berreo”, dijo la exparticipante de Conexión Fútbol.



— "Para mi votar es una manera de ejercer tu opinión", Carolina Sánchez

Se vota con miedo

Carolina, de 50 años, contó que desde que estaba niña deseaba cumplir la mayoría de edad para poder votar porque siempre le ha llamado la atención la política y hasta estudió comunicación política en la universidad.

Mientras vivió en Venezuela pudo votar en dos ocasiones. “En ese momento sí había una democracia perfecta”, dice. La chama recuerda, eso sí, que las elecciones allá se vivían con la misma algarabía que aquí.

“Nosotros en Venezuela no puedes ir con ningún color a votar así como aquí, no puedes decir por quién vas a votar porque te meten preso, los militares toman todos los centros educativos, entonces, es un proceso militarizado.

“Es un poco tenso porque no podés conversar ni siquiera en la esquina y aquí me parece superbonito que se puede ir con su bandera, con su camiseta de su candidato, que se pueda expresar y dar su opinión abiertamente, allá es muy peligroso decir por quién votó porque es cárcel”, comentó.

En su país más bien los venezolanos aprovechan las elecciones presidenciales para hacer protestas pero solo los que viven fuera del país. Archivo (BENJAMIN CREMEL/AFP)

La comunicadora tiene 10 años de no ir a visitar a su familia a Venezuela porque se le venció el pasaporte.

Según explicó, sí puede ingresar a su país así, pero después no podría salir, a menos que pague una millonada por un documento nuevo.

“No puedo salir como costarricense, tengo que entrar y salir de mi país como venezolana. Renovar el pasaporte es caro allá, sale como en 5 mil dólares (más de 3 millones de colones) y aquí no hay embajada de Venezuela. El problema es que yo no me quiero quedar atrapada ahí”.

También debe renunciar a su nacionalidad costarricense para poder renovar este documento, por eso no lo ha hecho, porque Costa Rica es su nueva patria.

“Yo estoy muy orgullosa de ser venezolana, me entristece todo lo que pase en mi país, pero para mí Costa Rica es mi país, donde nación mi hija, donde trabajo y quiero seguir viviendo”.

[ El nuevo divorcio de Carolina Sánchez: “No hubo terceros como dicen por ahí” ]

Difícil decisión

La Chama contó que aunque se informó bastante de las propuesta de cada candidato, sí le costó bastante decidirse por uno.

Además, porque a muchos de ellos los conoce o ha tenido cierto parentesco familiar, pues cabe recordar que estuvo casada con Fernando Altmann, hermano de la exprimera dama Josette Altmann, exesposa del candidato del PLN, José María Figueres.

Carolina Sánchez se divorció del empresario Fernando Altmann el año pasado. Instagram

“Conozco a José María (Figueres), conozco superbién a Fabricio (Alvarado), conozco muy bien a la esposa de Eli (Feinzaig) y a sus hijas, así que ha sido como complicado la elección porque me ha tocado dejar de lado la amistad y centrarme en lo político”, mencionó.

Carolina además destacó la gran importancia que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) porque sabe que aquí no habrá “trampas” y que el conteo será 100% seguro.