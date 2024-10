Carolina Sánchez, la Chama, le hizo tremendo “reclamo” a Natalia Monge, y así reaccionó ella

Natalia Monge no se dejó y respondió. (Jose Cordero)

Carolina Sánchez, más conocida como La Chama, le hizo un reclamo a Natalia Monge, pero ella no se dejó.

Resulta que la expresentadora de Informe 11, llegó a donde su dentista y, cuando vio a Nati Monge, hablando con la doctora, le expresó: “Chama, ¿usted qué está haciendo aquí? Con mi doctora, ella es mía”.

Por lo que Monge le dijo con acento venezolano: “Ella es mi doctora, no es tu doctora, no me vengas a usurpar a mi doctora que me tiene esta sonrisa linda y perfecta”, dijo Monge.

Carolina Sánchez, le pegó una vacilada a Monge.

Ambas, después de reírse de la vacilada que se pegaron, salieron a aclarar que la señora era la dentista de las dos y la encargada de mantenerles la sonrisa blanca y radiante.

“Se llama Alejandra Guzmán, como la cantante”, dijo La Chama, mientras Nati, quien es experta imitando, se reía igual que ella.