Catalina Mendieta vuelve a la tele, pero ¿qué se había hecho? Ella misma nos contó

La presentadora Catalina Mendieta está ahora en la revista ¡Opa! Hogar, que se estrena esta semana en ¡Opa!. Instagram

La presentadora Catalina Mendieta regresó a la televisión con el estreno de la revista ¡Opa! Hogar que se transmitirá durante las tardes en canal ¡Opa!

Cata fue una de las caras más reconocidas de Repretel y, aunque estaba dedicada de lleno a sacar adelante su empresita de venta de ropa, decidió aceptar la invitación que le hicieron de ser parte de este nuevo proyecto junto a su excompañera Johanna Ortiz y Yesy Ramírez. Esta última es la esposa del dueño de la televisora.

Conversamos con ella y nos confesó que desde hace tiempo quería volver a la tele, pues le hacía mucha falta el contacto con el público.

- ¿Cómo se le da la oportunidad de entrar a ¡Opa!?

Un día me llegó un mensaje de Johanna Ortiz contándome que la habían contactado, que ella se había reunido y que tenían un proyecto muy bonito, con valores familiares y que tenía como objetivo darle herramientas a las mujeres, a las señoras especialmente. Que era un programa en el que querían hablar un poquito de todo, una revista dirigida a la mujer y, que a ella le había gustado mucho el proyecto. Le habían preguntado quién pensaba que podía también apuntarse porque necesitaban a otra presentadora y ella les dijo que había trabajado conmigo y que había tenido una muy linda experiencia y que creía que yo podía aportar cosas de valor.

- ¿Por qué decidió regresar a la televisión después de tanto tiempo?

Realmente siempre tuve el anhelo de regresar, desde el día que me salí siempre había querido volver porque es algo que me apasiona, es de esas pocas cosas que se me va el tiempo y no me doy cuenta que tan tarde es, no siento cansancio mientras lo estoy haciendo. Sé que es una responsabilidad grande, pero también sé que los que estamos en televisión podemos cambiarle el día a las personas que nos ven desde sus casas, sus trabajos, entonces, siempre ha sido para mí una pasión y bueno, yo siempre tuve ese fueguito ahí en el corazón, lo que pasa es que no quería regresar a cualquier programa.

Yesy Ramírez, Catalina Mendieta y Johanna Ortiz son las presentadoras de ¡Opa! Hogar. Instagram

- ¿Qué es lo que más les gusta o emociona de este nuevo proyecto?

Me emociona todo, me emociona volver a tener ese contacto con la gente, me emociona el oficio en sí, me encanta estar frente a las cámaras, me encanta hacer televisión en vivo, me gusta muchísimo compartir con mis compañeras, de verdad que considero una bendición mis dos compañeras de programa, son mujeres que admiro muchísimo. A Yes no la conocía, pero ya la amo, es superempunchada, es una mujer prudente, trabajadora, humilde, vacilona, nos reímos demasiado las tres.

- Vuelve a reencontrarse con Johanna Ortiz, ¿tenían tiempo sin verse o seguían en contacto?

Pasó mucho tiempo que no supe de ella, no sé, como que no nos seguíamos en redes, pero sí me la había encontrado en algún momento y le había comentado alguna foto. Me encantaba verla con Aura, su bebé, porque me recordaba mucho que cuando trabajaba con ella mi bebé, que ya tiene 18 años, tenía la edad de Aura, como 4 o 5 añitos. Otra vez nos encontramos en un gimnasio y estuvimos conversando rápidamente, o sea, perdidas del todo no, pero no somos del mismo grupo de amigas entonces no teníamos un contacto constante.

Así lucía antes el cabello Mendieta y ahora por nada se quitaría sus colochos. (Jose D’az)

- ¿Qué va a tener de distinta esta revista?

Creo que lo más importante, lo más diferente y lo más valioso que van a encontrar en esta revista es una absoluta honestidad, es la oportunidad de conocernos a nosotras tres como somos, porque hemos hablado muchísimo de eso. Creo que el aporte que nosotros vamos a tener es mostrar un lado real, es mostrarnos como mujeres luchadores, vulnerables, es entender que la vida es a veces para arriba y a veces para abajo, que a veces estamos mal y está bien, y que hasta en las mejores familias pasan ciertas cosas. Queremos ser una plataforma para las mujeres luchadoras que necesitan una voz.

- ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo lejos de las cámaras?

Después de que estuve en CBS 24 ya tenía montada mi tienda de ropa, entonces fue mi negocio por algunos años. Después terminé eso e inicié mi emprendimiento donde hacía camisetas. Mi esposo tiene una fábrica de uniformes deportivos, me agarré de él para empezar un emprendimiento de camisetas con mensajes, fue un negocio de pandemia, y hace poco le di un giro y decidí traer producto terminado y ahora eso es lo que hago.

Cata tiene una única hija llamada Valeria Ávila, de 18 años, quien nos contó vive en México con su papá porque se fue a estudiar allá. Instagram

- La vemos muy cambiada, con otro corte de cabello, ¿a qué se debe?

Este es mi cabello natural, por muchos años fui lacia y ahora decidí dejarme los colochos para cuidarme más el pelo. Ahora me lo cuido bastante, el pelo colocho requiere de mantenimiento más que el lacio, pero me encanta. Mi esposo cuando me conoció lo primero que me dijo fue: “¡¿qué son esos colochos tan divinos?!”, entonces, no se me ocurre cambiármelo, de hecho cuando ando cola me dice: “suélteselo, suélteselo”.

- También la vemos muy enamorada, ¿qué nos puede contar de su pareja?

Mi esposo me ha pedido privacidad, él no es una persona de estar en medios, no le gusta salir mencionado ni siquiera en una entrevista, entonces, tomamos la decisión que yo iba a respetar eso, esta es mi pasión, no la de él. Te puedo decir que él me apoya en todo y está feliz de verme tan feliz.