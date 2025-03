Celeste Rodríguez denunció algo horrible que le habría hecho otro creador de contenido

Celeste Rodríguez dijo que no pensaba quedarse callada. (Cortesía)

Celeste Rodríguez ha denunciado un acto grave realizado por otro influencer, generando preocupación y abriendo debate en redes sociales.

“Hoy me quiero tomar el momento para contarles una situación muy delicada que me ha afectado mucho de forma personal. Por un momento pensé en no contarlo, pero, ¿por qué tengo que ser yo la que tiene vergüenza y miedo? ¿Por qué tengo que ser yo la que me tengo que quedar callada?”, inició contacto en su cuenta de Instagram.

La hermana del tatuador, Max Rodríguez, en su denuncia pública detalló que hay un creador de contenido que está haciendo difamaciones hacia ella que son mentiras.

“Las personas que me alertaron me comentan que no es la primera vez que lo dice”, dijo.

Ella compartió la evidencia de lo que decía la persona, pero por respeto a las mujeres, no vamos a replicar un video tan fuerte.

La influencer contó que ella enfrentó al creador de contenido, quien habría aceptado haber mentido y le confesó que estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

“Pero esto no es un motivo válido para denigrar a una mujer”, detalló.

Celeste le dijo a su comunidad que, como figura pública, entiende la responsabilidad de tener una plataforma sobre lo que dice y lo que no.

“Por eso, en este caso, necesito alertar sobre esta persona, ya que noté que muchas mujeres que conozco lo siguen”, detalló.

Celeste Rodríguez compartió la denuncia en sus redes sociales. Cortesía (Celeste Rodríguez /Celeste Rodríguez)

Esta vecina de Pavas expresó que ella no se iba a quedar callada y que no lo hacía por ella, sino por todas las mujeres que han pasado situaciones similares.

“Sepan que no tenemos que permitir que hombres sientan poder sobre nosotras y para que alcen sus voces, no tenemos que ser nosotras las que guardemos silencio. Este tipo de actos pueden constituir delitos tipificados en el Código Penal. Existen mecanismos para protegerse ante estas situaciones, por mi parte me asesoré con mi abogada y se están tomando las medidas legales”, concluyó.

Varias figuras públicas le dieron apoyo: “Bien hecho, bella”, comentó Natalia Rodríguez. “Qué desagradable tener que escuchar un comentario así de desubicado”, comentó Karla Áviles.