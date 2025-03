Celeste Rodríguez dice que denunciar públicamente a un influencer le dejó una gran lección

Celeste Rodríguez hizo una denuncia pública en redes sociales. (Cortesía)

La influencer Celeste Rodríguez, quien alzó la voz en redes sociales para denunciar un acto grave realizado por otro influencer, asegura que todo esto le dejó una gran lección.

Todo inició cuando Rodríguez, mediante su cuenta de Instagram, tomó acción y habló de una situación que la estaba afectando mucho.

“Me quiero tomar el momento para contarles una situación muy delicada que me ha afectado mucho de forma personal. Por un momento pensé en no contarlo, pero, ¿por qué tengo que ser yo la que tiene vergüenza y miedo? ¿Por qué tengo que ser yo la que me tengo que quedar callada?”, escribió.

La hermana del tatuador Max Rodríguez, en su denuncia pública, detalló que un joven que se llama Giovanni Benavides, estaba haciendo difamaciones muy fuertes hacia ella.

“Las personas que me alertaron me comentan que no es la primera vez que lo dice. Esto pasó el pasado 9 de marzo, por dicha tenemos una gran comunidad y alguien me lo pasó (el clip) y por eso decidí hablar”, le contó a La Teja.

La influencer compartió el video de las declaraciones de esa persona, pero por respeto, no vamos a replicar algo tan fuerte.

La pelinegra contó que ella enfrentó al creador de contenido, quien luego aceptó haber mentido.

La influencer compartió la denuncia en su cuenta de Instagram. (Instagram/Instagram)

“Al final, yo siento que uno como persona va guiada por los valores. Es saber la responsabilidad que yo tengo con dos o tres seguidores. Siempre hay responsabilidad de lo que uno realiza con las redes sociales y de lo que sale de la boca de uno. Hay personas que creen que las palabras van y vienen, pero las palabras tienen peso”, agregó.

LEA MÁS: Keiz sacó las uñas y le mandó un durísimo mensaje a influencer que habló de su novia Celeste Rodríguez

La vecina de Pavas expresó que no se podía quedar callada y que no lo hacía por ella, sino por todas las mujeres que han pasado situaciones similares.

“Sepan que no tenemos que permitir que hombres sientan poder sobre nosotras, no tenemos que ser nosotras las que guardemos silencio. Yo pensé en no decir nada, para no hacer el problema más grande, además porque me daba miedo lo que podría pasar, pero pensé que debía hacer algo porque después pasa algo muy grave y yo me voy a sentir culpable de no haber alertado la situación”, dijo.

Rodríguez le mandó un mensaje a las personas que tienen redes sociales para que las usen de la mejor manera.

“Hay que tener mucho cuidado con las redes, no confíen en las personas, yo a este muchacho lo llegué a saludar, pero nunca fuimos amigos. Entre mujeres nos tenemos que apoyar, es importante que entre todas nos cuidemos”, expresó.

La creadora de contenido, además, comentó que todo esto le deja una enseñanza y es empoderar a las mujeres para no callar situaciones así. También dijo que sabía que existían grupos de red de apoyo para mujeres y que en algún momento le gustaría integrar uno.

“Por más miedo que uno tenga, siempre hay que alzar la voz. Yo desde antier (lunes) sentía un hueco en el estómago que no se me ha quitado, pero con estas cosas es mejor alzar la voz, de hecho les he dicho a las chicas que me siguen que, si quieren usar mis redes para eso, yo siempre lo voy a hacer”, explicó.

La querida youtuber dijo que siempre ha estado del lado de las mujeres, y como no tiene limitado su contenido, sabe que puede apoyar.

“Hace poco se perdió una chica y yo usé las redes para publicar de eso. Yo quiero hacer un buen uso de mis redes sociales en los que yo pueda”, concluyó.

Medidas legales

La influencer comentó que sentía miedo porque no quería hacer el problema más grande, por eso se asesoró con su abogada, quien la guió.

“Mi abogada me dio asesoría y llevó todo el proceso. Yo siento que esta persona, para no proceder más con acciones legales, decidió decir que tenía la culpa y salió a pedir disculpas”, detalló Celeste.

Celeste Rodríguez se asesoró de qué hacer por la vía legal. (redes/Instagram)

Giovanni Benavides Goyez, más conocido como Ghostg1o, escribió un tipo de comunicado en Instagram:

“Quiero extender mis más sinceras disculpas hacia Celeste Rodríguez mediante este medio (hoy 26 de marzo).

Me siento completa y absolutamente arrepentido de corazón por la situación en la que llegué a poner a la afectada Celeste Rodríguez y cabe aclarar que lo que comenté en el video en vivo desde mi cuenta de Instagram es completamente falso y es algo que nunca ha sucedido”, dijo.

El joven se dirigió a Celeste y reconoció que no vio gravedad en lo que dijo, pero que fue una falta de respeto hacia ella.

Esta fue la respuesta que le dio el creador de contenido a Celeste Rodríguez. Captura (Giovanni Benavides Goyez/Giovanni Benavides Goyez)

LEA MÁS: Creador de contenido al que denunció Celeste Rodríguez salió a dar la cara y mandó emotivo mensaje

“Me siento avergonzado y arrepentido de todo lo sucedido, por mi falta de juicio y reflexión con mi comentario inmaduro y de mal gusto, que afectó de mala manera la imagen pública de Celeste y de su pareja (Keiz)”, comentó.

Cabe aclarar que este medio de comunicación intentó comunicarse con el joven, pero no hubo respuesta alguna.