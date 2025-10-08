Celeste Rodríguez pide que dejen de criticar su cuerpo y confiesa que no estaba lista para tanto odio

Celeste Rodríguez es creadora de contenido y hermana del tatuador Max Rodríguez. (redes/Instagram)

Celeste Rodríguez está tan cansada de tanta crítica con respecto a su cuerpo que decidió hacer un video para aclarar ciertos puntos.

La creadora de contenido, además, admitió que, a sus 21 años, no estaba lista para recibir tanto odio y que, por ende, quiere poner un alto a este tema.

“Este tema lo iba a ignorar, no iba a hablar de esto, pero luego decidí hacerlo por tres simples motivos. Número uno, porque hay muchas cosas que ustedes aseguran o creen que están pasando con mi vida, que no son reales. La número dos, porque creo que en la actualidad se ha normalizado demasiado el maltrato y la agresión hacia los cuerpos ajenos, y yo quiero usar mis plataformas para decirles que eso está completamente mal. Y la número tres, porque, al final, sigo siendo una persona transparente que les quiere contar un poquito lo que está pasando en mi vida”, mencionó.

Celeste agregó que la muerte de su perro, que sucedió en abril, la afectó mucho, pues su mascota fue su fiel compañero en los últimos cinco años y uno de sus grandes temores era perderlo.

Celeste Rodríguez contó el por qué está tan delgada

También aseguró que las mismas redes sociales han influido en su pérdida de peso.

“Definitivamente, no estaba lista para que mi vida fuera tan pública y para recibir tantos comentarios tan negativos hacia mí. Llegó un momento en el que, simplemente, yo me tenía perdida como persona. La autopercepción la tenía completamente distorsionada porque lo que ustedes me decían era para mí la palabra real”, confesó.

Dice que el duelo por su perro y tantos comentarios negativos la llevaron a descuidarse y que, por eso, algunos llegaron a pensar y hasta asegurar que estaba metida en algún vicio, pero aclaró que eso no es así.

“A veces, ustedes creen que con esos comentarios aportan algo o están intentando ayudar a la persona y no, ustedes no saben, de verdad, el peso que pueden tener las palabras sobre alguien más”, dijo.

Celeste Rodríguez es una de las youtuber ticas más seguidas. (Tibio - Diego Fonseca)

La hermana del tatuador Max Rodríguez agregó que, a veces, la gente cree que por ser ellos figuras públicas les da derecho a criticarlos y hasta meterse con su aspecto físico, y que eso no debería ser así, porque igual son personas con sentimientos y problemas como cualquier otro.