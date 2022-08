Cerdito dio a conocer a Roberto Mena, el hombre más guapo de Costa Rica

Roberto Mena vive actualmente en Florida, Estados Unidos, donde está llevando a cabo su carrera como modelo. Cortesía

Hace unos días trascendió que Roberto Mena fue designado como el ganador del Mr. World Costa Rica, que lo convierte en el hombre más guapo del país este 2022.

Buscamos al joven, de 24 años, para que nos contara su historia y de ahí nos soltó que actualmente vive en Estados Unidos, donde desarrolla su carrera de modelaje, y que sueña con trabajar como periodista.

Roberto creció en el centro de Escazú, en medio de muchos animales, pues su papá, José Pablo Mena, es rescatista animal y su madre, Marta Araya, creció en San Carlos, por lo que ambos le inculcaron ese amor.

Cuando tenía 17 años fue noticia porque le envenenaron a un cerdito que tenía de mascota y creó la campaña #UnAltoPorEmilo.

El joven escazuceño fue declarado Mr. World Costa Rica la semana pasada. Cortesía

- ¿Cómo fue que descubrió que le gustaba el modelaje?

Realmente me empecé a involucrar cuando realicé mi campaña de bienestar animal (en 2015), me involucré mucho con el tema del modelaje y pues dije, ‘vamos a intentarlo’ y desde entonces empecé a hacer pasarelas, sobre todo, pero lo he desarrollado más desde que me mudé a Estados Unidos.

- ¿De dónde nació la idea de hacer la campaña animal?

Un alto por Emilio empezó debido a que tenía un cerdito que se llamaba Emilio, hace más seis años, porque uno de mis vecinos envenenó a mi cerdito, yo era muy joven en ese entonces y para mí fue muy traumático y pues, a consecuencia de eso, yo dije, ‘si esto es lo que le pasa a los animales en la casa, en una propiedad privada, ¿qué pasa con los animales que viven afuera?’.

Mi papá sí está más vinculado al bienestar animal, porque es a lo que él se dedica, entonces, a mí siempre me enseñó el amor a la naturaleza, el amor a los animales, el amor a cualquier ser vivo.

El caso del envenenamiento y campaña en honor a Emilio salió en La Teja años atrás. Cortesía

- ¿Cuánto tiempo tuvo a Emilio como mascota y cómo pasó lo del envenenamiento?

Emilio llegó a mi vida porque estaban haciendo una fotos para un proyecto en el que estaba participando mi papá y cuando eso tenía cinco meses de nacido y no era un cerdo pequeño (mini pig). Cuando yo lo vi, dije: ‘¡lo quiero!’ y mi papá me dijo que estaba bien y paseaba con nosotros en el carro, le ponía pijamas, era como mi perro.

Cuando a él le quitaron la vida tenía como 10 meses y lo que pasó fue que yo estaba estudiando, salió al jardín y cuando regresó empezó a vomitar sangre, lo llevamos a la clínica veterinaria y la autopsia reveló que le habían dado vidrio molido en algo de comer.

Ahí fue donde pensé que si esto le pasaba a animales que viven dentro de su casa, ¿cómo la pasarían los animales que no tienen un hogar? y creé la campaña en honor a Emilio, que fue apoyada por varias figuras públicas.

- ¿Este es el primer certamen en el que participa?

Correcto, es el primero. Realicé el casting como a principios de año, envié toda mi información, después de eso tuve una entrevista vía Zoom, luego me preseleccionaron para una entrevista física y luego ya fue que recibí la noticia. No se realizó un certamen como tal porque desde que la franquicia está en CNB Costa Rica (Concurso Nacional de Belleza), se hace así.

- ¿Cómo se siente por haber sido elegido el hombre más guapo del país de este año?

Bueno, no me considero así. Costa Rica es un país de personas muy hermosas y considero que solo soy la persona que cumplió con las cualidades para un certamen como este y, me siento muy positivo, lleno de energía y queriendo dar lo mejor y pues queriendo representar a los ticos de la mejor manera. Espero darles a todos un poco de lo que tanto desean ver (el gane).

Roberto espera que el modelaje lo lleve muy pronto a la televisión internacional. Cortesía (robertoma2918)

- ¿Qué lo llevó a irse a vivir a Estados Unidos?

Me mudé a Florida hace tres meses y uno de los motivos fue que yo siempre venía de vacaciones con amigos y una de esas vacaciones conocí al dueño de una tienda y me ofreció un contrato para hacer fotos de la ropa que vende y literalmente viajaba todos los meses a hacer fotos, entonces, tomé la decisión de mudarme, para que me quede más fácil.

- ¿Qué tal la aventura de irse a vivir solo a otro país que habla otro idioma?

Cuando llegué a acá casi no hablaba inglés, para ser sincero, y es una aventura de muchas emociones, son ganas de querer salir adelante, de poner tu nombre mejor en otras expectativas, pero a la vez de emociones negativas, porque se extraña a la familia, que estás solo, que es un país que no tiene la misma cultura, es como una montaña rusa a la que hay que adaptarse o no seguirla.

- ¿Ahorita solo trabaja para esa tienda?

Estoy trabajando como modelo oficial de una línea de blanqueamiento dental, ese es mi plato más fuerte ahorita, es como una pasta dental que se le incluye a la pasta normal para ayudar a un blanqueamiento.

Sus amigas reinas de belleza fueron algunas de las personas que lo impulsaron a participar en su primer certamen. Cortesía

- ¿Cuánto tiempo espera quedarse viviendo por allá?

Me encantaría quedarme bastante tiempo, quiero tocar las puertas de CNN, Telemundo, Telehit, probar suerte como por este ambiente más internacional.

Me llama mucho la atención la televisión, ya he hecho de extra en algunas producciones de Telemundo (en la telenovela ‘Mil razones para enamorarse’) y pues ahí uno va poco a poco buscando cómo filtrarse, porque tampoco es fácil. Aquí estoy con la mejor de las expectativas y que sea lo que Dios quiera.

Estoy trabajando con una agencia que es la que nos coloca como extras en las producciones o capítulos que ellos necesitan. Lo bueno es que se va conociendo gente interesante y así es como funciona todo esto, bajo conexiones.