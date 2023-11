César Fuentes de Nace una estrella le fue a pedir algo a la Negrita de los Ángeles para la semifinal

César Fuentes contó que estuvo mal de salud este sábado y tenía miedo de no poder presentarse en la semifinal. (MAYELA LOPEZ)

César Fuentes Gamboa de Nace una estrella se fue este sábado para Cartago a visitar la Básilica de los Ángeles para hacerle un pedido muy especial a la “Negrita”.

El acosteño nos confesó que en estos días estuvo mal de salud y que su mayor temor era no poderse presentar en la semifinal del programa, pues sabe que es un momento fundamental para lograr su gran sueño de ganar esta temporada.

Según contó, fue por una afección respiratoria y la producción le dio el permiso de faltar al ensayo general, por lo que aprovechó para ir a reforzar un compromiso que tenía con la Patrona de Costa Rica.

“Desde que entré esto se lo encomendé a la Virgencita, a la Negrita y a Dios, y que si me dejaba llegar a la final y lo que me ganara, lo que fuera, una medalla o el premio grande o me dieran simbólicamente yo se lo iba a entregar a la Negrita, y no me he olvidado del compromiso y lo que le prometí”, dijo antes de salir a cantar en esta undécima gala.

Además, aprovechó la visita a la Básilica para pedirle a la Virgen que este domingo se sintiera mejor de salud.

LEA MÁS: Esto hicieron los participantes de Nace una estrella para quitarse los nervios previo a la semifinal

Y para sentirse mejor de salud estuvo tomando medicamentos y además haciendo gárgaras de agua con sal.

“Fui a prometerle lo mismo y a decirle: ‘Virgencita solo déjeme llegar bien con la voz, yo me encargo de todo lo demás’”, dijo.

En esta gala se irán eliminados un participante de la categoría de adultos y otro de los niños.