César Fuentes se comprometió con su nueva novia, tras haber terminado hace pocos meses una relación de años

César Fuentes se comprometió con su novia Ari Herrera. (Instagram)

César Fuentes sorprendió a sus seguidores al dar una noticia que lo tiene con una sonrisa de oreja a oreja.

El talentoso muchacho dio a conocer, mediante su cuenta de Instagram, que llegará al altar con su novia, la bailarina Ari Herrera, con quien tiene unos tres meses de relación.

“En la vida solo hay que esperar a la persona justa que nos despierte la ilusión de esas cosas que nunca imaginamos tener y sentir, que nos inspire seguridad, apoyo, paz y mucho amor”, escribió al pie de un video donde se puede ver una serie de imágenes bastante emotivas donde se proponen matrimonio ambos.

Fuentes le contó a sus seguidores que la historia de amor de él y Ari es diferente, mágica y única porque ambos se propusieron matrimonio y lo más lindo es que se dijeron que sí.

“Nunca me vi en esta posición, pero Ari Herrera volcó mi mundo al revés y lo ha puesto nuevamente de cabeza pero viendo el amor de otra manera. Seremos esposos si Dios nos lo permite”, escribió en el clip donde se escucha la canción “Para ti” de Carlos Rivera.

Muchas felicidades a ambos, en esta nueva etapa que recién inicia, pronto los veremos comiendo pastel.

Recordemos que Fuentes dio de qué hablar tiempo después de que terminó la sexta temporada del programa Nace una estrella, ya que se había soltado el rumor de que había terminado su relación con la cantante Francini Quirós (exparticipante del mismo formato), con quien tenía varios años, además de que salía con Ari Herrera.

LEA MÁS: Exparticipante de Nace una estrella y bailarina de canal 7 al fin gritaron su amor a los cuatro vientos

Quirós le había contado a La Teja que su relación con el cantante había terminado en diciembre del año pasado por temas de desconfianza que Fuentes había generado en aquel entonces.

“Inmediatamente, apareció con la muchacha, por eso digo que el chiste se cuenta solito. Ojo, mi desconfianza no era ni por ella, pero en fin, yo no puedo decirte nada más porque yo no tengo ningún contacto con César ni nada”, mencionó en aquella oportunidad la exparticipante de la quinta temporada de Nace una estrella.